Почему царит бардак в вопросе ремонта и содержания дорог в городах и районах Алтая

Протяженность дорог Славгорода за два года сократились почти в 10 раз – с 2,5 тысячи до 310 км. Но только на бумаге. Счетная палата выяснила это, вплотную занявшись вопросом, как в городах и районах рассчитывают деньги на ремонт и содержание дорог. Оказалось, что в этом вопросе царит бардак. Нормативы и расчеты разнятся в сотни раз, часть денег расходуется, скорее всего, нецелевым образом, а часть – вообще не осваивается.

Обо всех этих проблемах депутатам краевого Заксобрания рассказал Виктор Миненок, глава Счетной палаты Алтайского края, на выездном совещании в Первомайском районе.

Счетная палата сравнила итоги собственного мониторинга в 2017 и в 2019 годах. И вот что обнаружила.

"Большое удивление": какой бардак обнаружили в первый раз?

1. В 66 районах даже не разработали и не приняли нормативы, исходя из которых можно было бы определить, сколько нужно денег на ремонт и содержание дорог.

"Это было для нас большим удивлением, потому что это не требует никаких финансовых или больших организационных затрат", – сказал Виктор Миненок.

2. В 36 районах местные власти потеряли часть денег, которые могли войти в дорожные фонды. "Суть в чем. Если средства, которые закладывались, допустим, на 2014 год, не потратили по каким-то причинам, то их переносят на 2015 год, – объяснил Миненок. – В 2015 году может произойти то же самое и опять долю средств не потратят. Это нормально и ничему не противоречит. Но сумму эту необходимо перенести на следующий год. Так вот у нас 36 районов не делали этого и в результате 168 млн рублей потеряли".

Еще 20 млн рублей три района потеряли, потому что не стали учитывать акцизы в средствах дорожного фонда.

3. Во многих районах освоили меньше 50% денег дорожных фондов: например, были те, где освоили только 19%, 40%. При этом состояние дорог в этих районах существенно ниже нормативного – 90% не соответствовали требованиям.

4. Имея плохие дороги, потратили на их ремонт далеко не все. Остатки дорожных фондов по итогам 2017 года составили 476 млн рублей. При этом в 21 районе края из 59 физически остатков на счетах не было, хотя фактически они должны были быть.

"То есть в бюджетах либо не было денег, либо их было меньше, чем остатков дорожного фонда. Признаков нецелевого использования бюджетных средств выявлено на 125 млн рублей. Это стало очень тревожным сигналом", – сказал глава Счетной палаты края.

"Мягко говоря, неточности": исправилась ли ситуация?

В 2019 году Счетная палата продолжила изучать вопрос.

1. По итогам 2018 года выяснилось, что протяженность дорог в крае сократилась на 1,3 тыс. км (составила 36,7 тыс. км). В основном – за счет Славгорода.

Славгород пересчитал свои дороги: было – 2450 км, а стало – 941 км. Счетная палата заинтересовалась такими метаморфозами, и ее специалисты съездили на место, пересчитали сами – оказалось, что в муниципалитете и вовсе 310 км дорог. Вместо первоначальных 2,5 тысячи.

"Это для понимания того, о каких масштабах неточностей, мягко говоря, идет речь. Эта история о том, как мы отчитываемся и что есть на самом деле и – особенно – что отражено в бухгалтерском учете, нас беспокоит", – сказал Миненок.

По его словам, такие искажения ведут к некорректному подсчету средств, а на этих данных Минфин края строит свои расчеты.

2. В большинстве районов нормативы на содержание и ремонт дорог исчисляются по-разному. В одних, например, в зависимости от площади дорог, в других – от площади и протяженности.

Различия в значениях нормативов на 2018 год в разных районах отличались в сотни раз! Например, ремонт дорог V категории, установленный от площади дорог в Завьяловском районе, в три раза больше, чем в норматив в Барнауле (1348 рублей и 449 рублей).

Норматив, установленный от протяженности, в Целинном районе в 313 раз больше, чем в Романовском районе (7845 рублей/м и 25 рублей/м).

Аналогичная ситуация с нормативами на содержание дорог: разница между наибольшим и наименьшим значениями – 370 раз.

Это приводит к тому, что суммы, которые нужны по нормативу, и реально заложенные в бюджеты, отличаются кардинально. Например, в Немецком национальном районе по нормативу надо в 8,5 раза больше, чем предусмотрено бюджетом.

3. Остатки дорожных фондов сократились до 337 млн рублей. Однако сумма по-прежнему большая. В районах с низким процентом освоения средств дороги по-прежнему далеки от идеала.

Счетная палата составила даже графики, чтобы помочь районам выйти из этой патовой ситуации. Три муниципалитета их выполнили, 13 – частично, а 6 – нет. У пяти из них остатки продолжают расти. "Это говорит либо о большом непонимании, либо о существенной проблеме", – считает Миненок.

У 16 районов не просто есть остатки на счетах – они больше, чем в принципе остатки бюджета по году. "Это говорит о том, что эти деньги просто отсутствуют и были потрачены на другие цели. Это вызывает серьезную тревогу", – подчеркнул глава Счетной палаты края.