Свыше 150 единиц спецтехники очищали Барнаул от снега ночью

169 единиц спецтехники задействовали в снегоуборочных работах на территории Барнаула в ночь на 19 января, сообщает пресс-служба мэрии.

Основные силы дорожников направили на очистку площади Баварина, улиц Аносова, Гоголя, Кутузова, Малахова, Петра Сухова, Попова, Советской, проспектов Ленина и Строителей. Часть техники направили в пригородные поселки.

В течение суток планируют привлечь к уборке снега в общей сложности 288 единиц спецтехники. Помогают им в этом свыше сотни дорожных рабочих, которые вручную очищают от снега и наледи остановочные павильоны, подходы к пешеходным переходам и лестничные марши.

МБУ "Автодорстрой" призывает автолюбителей по возможности отказаться от использования личного транспорта, пока на улицах сохраняется неблагоприятная дорожная обстановка.

Напомним, ситуация осложнилась после мощнейшей метели, обрушившейся на Алтайский край 17 января. На период непогоды закрыли более 15 трасс.