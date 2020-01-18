Ситуация на дорогах сложная сложная. 16 трасс в Алтайском крае остаются закрытыми

Штормовое предупреждение продолжает действовать на территории Алтайского края. В регионе остаются закрытыми 16 трасс, сообщает официальный сайт администрации.
Движение для всех видов транспорта ограничено по следующим направлениям:
- К-09 Поспелиха – Курья – Третьяково – граница Республики Казахстан";
- К-03 Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области (от Змеиногорска до Рубцовска);
- К-18 Алейск – Чарышское;
- К-13 Алейск – Петропавловское – Смоленское;
- К-26 А-322 – Горняк – Староалейское;
- К-20 Поспелиха – Новичиха – Волчиха (в границах Новичихинского района);
- К-31 Леньки – Нижнечуманка – Верх-Чуманка – Плотава (от границы Благовещенского района до села Нижнечуманка Баевского района);
- К-03 Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области (от Рубцовска до села Новоегорьевского);
- К-47 Новоегорьевское – Титовка – Новичиха;
- К-17 Барнаул – Павловск – Ребриха – Мамонтово – Романово – Родино – Кулунда – граница с Республикой Казахстан (от села Павловск до села Родино);
- К-21 Рубцовск – Угловское – Михайловское (от Рубцовска до села Угловского);
- К-86 Алексеевка – Березовка – Солонешное (от села Соловьиха Петропавловского района до села Солонешного);
- К-12 Быканов Мост – Солоновка – Солонешное – граница Республики Алтай (до села Солонешного);
- К-24 Троицкое – Целинное;
- К-05 Бийск – Мартыново – Ельцовка – граница Кемеровской области;
- К-11 Бийск – Карабинка – граница Республики Алтай.
Открыто движение по трассе К-06 Бийск – Белокуриха.
Комментарии
А Барнаул-рубцовск?????