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Томенко и Франк проверяют уборку снега в Барнауле. Видео

, ИА "Амител"
Чиновники проезжают по городским дорогам на автобусе

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 19 января инспектирует уборку снега на улицах Барнаула. Компанию ему составили чиновники барнаульской администрации, в том числе исполняющий обязанности главы города Вячеслав Франк.

Видеозапись с этого рейда выложил на своей странице в Facebook пресс-секретарь главы региона Дмитрий Негреев. На кадрах автобус проезжает по улице Гоголя.

По его словам, особое внимание Томенко обратил на необходимость своевременной очистки пешеходных переходов и остановок общественного транспорта.

Проверка осуществлялась не только из салона транспорта. Томенко с Франком и другими участниками рейда несколько раз отправлялись на улицу, где внимательно осматривали итоги работы дорожников.

Напомним, ситуация с уборкой снега в Барнауле осложнилась после мощного снегопада, обрушившегося на Алтайский край. В мэрии уточняют, что дорожники работают круглосуточно. Так, в текущие сутки в очистке улиц задействовано почти 300 единиц техники.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

19.01.2020 14:54
- гость -

Щас то чё ? Пусть завтра утром на работу на нем доедут

19.01.2020 15:15
Гость

Водителю автобуса вложили в голову карту почищеных дорог?

19.01.2020 15:21
гость

Пиар и показуха.

19.01.2020 15:25
- гость -

Удивительно... Водитель не курит, не звонит никому и не матерится...

19.01.2020 15:28
- гость -

Франта пиарят, позорники

19.01.2020 15:31
Sibirian

После Баварина дороги от снега никто не чистил.

19.01.2020 15:38
- гость -

Недавно писали,что эта зима стала одной из самых снежных за последние 120 лет.

19.01.2020 15:39
- гость -

Это фиаско, братаны!

19.01.2020 15:49
- гость -

19.01.2020 15:21
гость
Пиар и показуха.

Мосфильм, ага.

19.01.2020 16:13
Галина

проехал бы по Потоку, тратуары, пешеходные дорожки и переходы, остановки вообще не чистятся. Снег грейдерная машина выкидывает на газон. Сугробы такие, что выше человеческого роста. У меня созрел вопрос, что будет с людьми весной у которых нет машин. В Барнауле живут только машины.

19.01.2020 16:18
- гость -

19.01.2020 16:13
Галина

При СССР вообще снег не увозили из города и как-то жили.
А сейчас вам в буран чистый бульвар подавай! Одарённые!

19.01.2020 16:28
- гость -

В принципе, дороги - проехать можно. Требовать от дорожников идеального состояния дорог в то время когда идет буран - задача невыполнимая.

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