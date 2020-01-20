Еще страшнее: на Алтай надвигается более мощный шторм, чем перед Крещением

Большой циклон может прийти в Алтайский край к концу недели. Ожидается, что ураган будет даже сильнее, чем тот, что накрыл регион накануне Крещения. Об этом в ходе аппаратного совещания сообщил заместитель председателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко.

По его словам, по территории края ветер может достигать 25-30 метров в секунду и больше.

"23 и 24 января ожидаются снегопады, которые могут быть сильнее тех, что были на прошлой неделе", – сказал он.

По поручению Виктора Томенко организован штаб на базе МЧС. Специалисты отслеживают ситуацию по всему краю. Готово 37 пунктов для обогрева. За прошлую неделю ими воспользовались более 200 человек. Напомним, 17 января из-за разгула стихии была перекрыта большая часть трасс в Алтайском крае.

Дорожники региона до сих пор устраняют последствия шторма. Например, в предгорных районах Алтая дороги до сих пор не очищены. К ним на помощь будет направлена тяжелая техника.

Сегодня, 20 января, по данным на 16:00 местного времени из-за погодных условий проезд все еще перекрыт на следующих дорогах:

Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области, от Змеиногорска до Рубцовска;

Алексеевка – Березовка – Солонешное, от с. Соловьиха Петропавловского района до с. Солонешное;

Быстрый Исток – Усть-Ануй – Ануйское;

Бийск – Усятское – Соусканиха – Верх-Кажа, от с. Усятское до с. Верх-Кажа.

Сильнейший снегопад обрушился днем 17 января на Алтайский край. Из-за метели было перекрыто более десяти трасс, включая федеральную из Барнаула в Рубцовск и Бийск. Во время бури в крае произошло несколько крупных ДТП. Так, на участке Барнаул – Павловск столкнулось 15 автомобилей. Погибли два человека. Перед Новоалтайском участниками ДТП стали 30 машин. Пострадали пять человек.