Часть Чуйского тракта перекрыли на Алтае

Движение большегрузного и пассажирского транспорта ограничили на Чуйском тракте от развязки возле Новоалтайска до Бийска. Об этом сообщают в Упрдор "Алтай".

Причина – в сложных метеоусловиях. На трассе наблюдается снегопад, метель, сильный боковой ветер.

Водителей легковых автомобилей также просят по возможности воздержаться от поездок. При этом отправившимся в путь надо быть максимально внимательными – на трассе идет активная уборка снега, работают 50 единиц техники.

Узнать актуальную информацию о состоянии проезда по федеральным трассам, сообщить о нештатной ситуации можно по телефонам центра управления производством ФКУ Упрдор "Алтай": 8 (3852) 63-14-59, +7-962-815-98-69.

Как уже сообщал amic.ru, на Алтае ранее перекрыли три десятка участков трасс регионального значения. Движение откроют по мере улучшения погодных условий.