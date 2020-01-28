В двух селах Алтайского края не могут подать воду из-за метели

В Алтайском крае приостановлены работы по восстановлению центрального водоснабжения двух сел Змеиногорского района, сильнее всех в регионе страдающего от метелей, сообщили amic.ru в пресс-службе регионального правительства.

В селе Утка воды нет уже больше недели – глубинный насос сломался еще 20 января. Без воды находятся 28 домов.

Специалисты начали проводить мероприятия по замене неисправного аппарата, но не смогли закончить работы, из-за того что село отрезало от райцентра мощным снегопадом – дорогу просто переметает почти сразу после очистки.

Ресурсоснабжающая организация обещает установить новый глубинный насос, когда нормализуются погодные условия.

В село организована доставка бутилированной воды. Кроме того, у населения имеются частные скважины, через которые поступает питьевая вода.

На контроле краевых властей находится и ситуация в селе Саввушка. Там из-за поломки насоса вода плохо поступает в 15 из 900 домов.

"Установка исправного оборудования также затруднена отсутствием проезда, – уточнили в региональном правительстве. – Ремонтно-восстановительные работы начнутся после возобновления проезда".

Напомним, председатель АКЗС Александр Романенко рассказал, что нет транспортного сообщения с райцентрами у шести населенных пунктов Алтайского края.