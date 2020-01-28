Метели сорвали открытие Центра казачьей культуры на Алтае

Из-за сложных погодных условий власти решили перенести торжественное открытие Центра традиционной казачьей культуры в селе Барановка Змеиногорского района, сообщили в пресс-службе правительства Алтайского края.

Оно должно было состояться 30 января. В связи с обрушившимися на район метелями праздник решили перенести на 14 февраля – День святого Валентина.

В этот день на сцене прозвучат песни казачьих коллективов Курьинского, Третьяковского, Змеиногорского районов, все желающие могут попробовать национальные блюда казачьей кухни.

Как ранее писал amic.ru, центр появится на базе Барановского Дома культуры. На его создание из регионального бюджета выделили 150 тысяч рублей.

Средства потратили на пошив костюмов, приобретение обуви для участников ансамбля казачьей песни и детского коллектива. За счет муниципальной программы "Развитие культуры Змеиногорского района" отремонтировали помещение центра, приобрели мебель, а также оформили стенды по истории казачества.