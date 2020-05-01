Два Алтая вошли в пятерку лидеров Сибири по заболеваемости COVID-19

Фото: пресс-служба Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом
Алтайский край оказался в середине рейтинга регионов Сибири по доле людей, заразившихся коронавирусом. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Тройку лидеров по данным на 1 мая составили Хакасия, Красноярский край и Новосибирская область. Они имеют 47,8, 24,8 и 18,9 заразившихся местных жителя на 100 тысяч человек населения соответственно.
Немного от них отстали Алтайский край (17,9), Республика Алтай (14,2) и Тува (12,2). Меньше всего доля заболевших в Томской (9), Омской (5,4) и Иркутской (5,1) областях.
Комментарии
Ну вот интересно, как они высчитывают десятые доли заболевших, это как - если например на 100 тысяч населения болеют 17,9 человек - это значит 17 конкретно болеют а у одного болеет все, кроме, например, левой руки? Достали уже со своей статистикой. Нафига она нужна??? Факты говорите.
Да не заболевших, а выявленных, большинство болеет бессимптомно.
Patriot
Ты что совсем в математике не бум-бум?
Это уровень 5 класса.
просто в городе не 100тыс живет, а, например, 634258 человек
1.05.2020 20:02
Patriot
Как сказал бы Изя Рабинович: "Я, таки, вас умаляю, не делайте себе негвы". Да, плюньте вы на эти цифры. Да, они реально уже всех задолбали. Одна статистика и льется. Реальных дел - на копейку.