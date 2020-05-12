22 апреля в Красноярске две девушки 17 и 18 лет пришли в полицейский участок, чтобы сообщить о преступлении. Они рассказали, что неизвестный мужчина, угрожая расправой, отнял у них ювелирные украшения, а после этого изнасиловал.
С их слов была составлена ориентировка и передана всем наружным нарядам, вскоре подозреваемого задержали. Им оказался ранее неоднократно судимый местный житель 1964 года рождения. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело, а также выписали протокол за нарушение самоизоляции.
Однако наказали и жертв насильника. В МВД объяснили, что девушки не должны были находиться на месте преступления из-за введенного режима самоизоляции, пишет "Тайга. Инфо". В отношении пострадавших составили протоколы об административном правонарушении.
Комментарии
Неоднократно судимый.
Закон одинаков для всех.Будь ты хотя изнасилованная,хоть нет.
А насильника оштрафовали?
дважды изнасиловали, однако...
второй раз – законом
12.05.2020 17:41
- гость -
Протокол - не штраф
"...ты подожди пока,сейчас я её изнасилую,а потом уже тебя..."?
две девушки 17 и 18 лет пришли в полицейский участок, чтобы сообщить о преступлении. Они рассказали, что неизвестный мужчина, угрожая расправой, отнял у них ювелирные украшения, а после этого изнасиловал.
Сначала он их обесчестил и ограбил рублей на 10, а потом ещё их государство грабануло на 4 рубля каждую. Россия. 2020 год