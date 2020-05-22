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В Роспотребнадзоре рассказали, кого первым будут прививать от коронавируса

, ИА "Амител"
Массовая вакцинация от COVID-19 начнется, если хватит производственных мощностей
Фото: srb62.ru

Фото: srb62.ru

Первыми от коронавируса будут прививать людей из группы риска, поскольку производственные мощности не позволят сразу изготовить вакцину для всех россиян. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

"Большое количество вакцины сразу выработать сложно. Если не будет производственной возможности, то, по общим правилам, сначала прививают группы риска", – сказала она.

По словам главного санэпидемиолога страны, сейчас вариант создания сразу большого количества доз прорабатывается на уровне государства. Если правительству удастся найти решение, то вакцина будет "наработана" для большей части населения страны.

Напомним, что для вируса SARS-CoV-2 в группу риска попадают люди старше 65 лет и те, кто страдает хроническими заболеваниями.

Ранее amic.ru сообщил, что первыми в стране начнут вакцинировать людей с низким уровнем антител. Также стало известно, что прививка от COVID-19 в России может появиться уже в конце лета.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

22.05.2020 12:37
гость

То есть группу риска решили теперь добить непроверенной вакциной? А что , на себе не хотят испробовать?

22.05.2020 12:40
Рубцовчанин

Эт дело добровольное. Как с гриппом Хожу каждый год - пока везет ! Готов как пионЭр

22.05.2020 12:42
- гость -

Ещё не хватало в себя всякую хре..нь вкалывать! Пусть уж сами на себе испытывают! А тем временем китайцы новый вирус пока придумают

22.05.2020 12:43
- гость -

Ну, с кого-то надо начинать, ради науки пожертвовать.

22.05.2020 12:44
- гость -

начните с депутатиков. они же так трясутся за свою ж...

22.05.2020 12:46
- гость -

про пробы на самих себя - согласен!
хотя могут и писануться... по телеку покажут как им глюкозу поставили, а скажут что самую что ненаесть прививку? и что, кто поверит? правильно вчера на ю-тубе один тип сказал - государству которое на каждом шагу обманывает, уже просто трудно верить в любом вопросе! собственно это то что сегодня витает в воздухе...

22.05.2020 12:48
Вакцинатор

так депутатики и так в группе риска... сплошь за 60 и у всех хронические...

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