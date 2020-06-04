Такой день. Жестокое избиение ребенка в Камне-на-Оби и иск к Виктору Томенко

Amiс.ru – о главных событиях в Алтайском крае, произошедших в четверг, 4 июня. Без коронавируса (ну почти, потому что об иске к Томенко мы не можем здесь не рассказать). Он здесь (коронавирус).

В Камне-на-Оби сверстники жестоко избили 13-летнего подростка, когда тот пас коз. Мальчика били по голове, лицу и туловищу руками и ногами. Позже стало известно, что подростки, причастные к избиению, состоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Детский омбудсмен уже прокомментировала ситуацию и попросила принять меры по привлечению виновных к ответственности.

Бывший кандидат на должности мэра Барнаула и губернатора Алтайского края, бизнесмен и политик Андрей Крылов подал в суд на главу региона Виктора Томенко с требованием признать недействительным его указ об ограничительных мерах по коронавирусу. Крылов выделил несколько причин, по которым указ следует признать недействительным.

Жители Алтайского края стали законопослушнее и перестали давать взятки на дорогах. Более половины опрошенных земляков заявили, что ни разу в жизни этого не делали, и лишь почти треть призналась, что давали взятку инспектору ГИБДД очень давно.

В оставшемся без мэра Славгороде обсудили подготовку к отопительному сезону и пообещали предоставить всю необходимую поддержку. В правительстве края заявили, что подготовка жилищно-коммунального комплекса к зиме уже началась, а из регионального бюджета на эти цели дополнительно выделили 66,2 млн рублей.

Жители Барнаула обнаружили рядом со стоянкой арестованных автомобилей свалку строительного мусора на улице Клубная Гора прямо в зеленой зоне у реки Оби. Местные говорят, что сброс отходов продолжается уже второй год. Природоохранная прокуратура намерена проверить эти сведения.

Барнаульский зоопарк "Лесная сказка" откроется совсем скоро, однако посещать его разрешат только в защитных масках и с соблюдением дистанции. Как пошутил (а может, и нет) директор зверинца Сергей Писарев, для выполнения этого требования достаточно держать между собой пуму.