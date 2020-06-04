Часть ограничений в Алтайском крае могут отменить уже на этой неделе. Зоопарк готовится к открытию, а в онкодиспансере возобновили плановые операции. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
69 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае за последние сутки. Таким образом, лабораторно подтверждено 2135 зараженных, среди них 202 ребенка.
За минувшие сутки:
- в Барнауле зафиксировали 48 зараженных,
- в Бийске – 5;
- в Павловском, Кулундинском районах, Славгороде, Алейске – по 2;
- в Камне-на-Оби, Новоалтайске, Змеиногорском, Поспелихинском, Благовещенском, Ребрихинском, Волчихинском и Первомайском районах – по 1.
Из больниц уже выписали 861 человека. Остальные еще продолжают лечение. Среди них 48 тяжелых больных, 20 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.
В Алтайском крае скончался еще один пациент с ранее диагностированным COVID-19. Подробности неизвестны.
За весь период в регионе умерли 23 человека с коронавирусом. Известно, что в 13 случаях COVID-19 стал причиной смерти, в восьми случаях – иные болезни, еще по двум проводят экспертизы.
Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Алтайском крае снижается. А это значит, что часть ограничений могут снять уже на этой неделе, заявил губернатор Виктор Томенко в ходе онлайн-брифинга.
Принять решение о послаблении мер могут на заседании оперштаба 5 июня. Но только если в этот день показатель будет ниже единицы.
По словам главы региона, коэффициент числа заболевших за минувшие четыре дня – меньше единицы.
Крылов считает, что у Томенко отсутствуют полномочия на издание такого распоряжения, что является основанием для его отмены.
Одним из поводов для иска стало то, что бизнесмен не может поддерживать здоровье и надлежащую физическую форму в спортзале. И препятствия для поддержания здоровья, по словам Крылова, создал именно указ губернатора.
Также политик заявил, что указ Томенко препятствует его праву свободно перемещаться по региону и покидать его пределы в качестве руководителя организаций, расположенных в Алтайском крае и Республике Алтай.
В Центральном районном суде Барнаула ввели ограничения из-за подозрения на коронавирус у одного из секретарей.
Тест на COVID-19 взяли у сотрудницы, которая почувствовала себя плохо, но результатов анализов пока нет. Заседания идут с ограничениями – на них допускают только участников процесса.
На самоизоляцию отправили также некоторых работников, которые общались с заболевшей.
Барнаульский зоопарк в "Лесной сказке" откроется в ближайшее время. Об этом "по большому секрету" рассказал директор зверинца Сергей Писарев.
По его словам, зоопарк готов соблюдать все санитарные требования. Посещать зверинец разрешат только в защитных масках, а чтобы не было столпотворения на входе, нанесут специальную разметку.
Также гости зоопарка должны будут соблюдать социальную дистанцию.
"Наша пума длиною полтора метра. Держите между собою одну пуму, и будет очень здорово", – посоветовал Писарев.
В Алтайском краевом онкодиспансере возобновили плановые операции.
Перед этим медиков проверили на COVID-19. По словам главного врача Игоря Вихлянова, благодаря тестированию сотрудников вирус выявили у нескольких врачей и медсестер, которых сразу же отправили на лечение.
Клиника на Никитина, 77, закрыта на карантин до середины июня. Операции проводятся только на базе онкоцентра "Надежда". В отделении на Змеиногорском тракте пациентов оперируют, проводят им химиотерапию и лучевое лечение.
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- что такое беспроцентный кредит и кому его могут не дать;
- как поменять паспорт во время пандемии.
О детях и учебе
- как получить выплаты на детей от 3 до 16 лет;
- как получить выплаты на детей до 3 лет;
- кто может получить и 5, и 10 тыс. на ребенка;
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- как вернуть деньги за туры, которые отменили из-за коронавируса;
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О работе
- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
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- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
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- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
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Комментарии
Я люблю свою Родину! Вроде бы
Я полжизни рабом на заводе был
И штаны носил прямо на скелет
А теперь меня это не торкает!
Я люблю свою Родину вроде, но
Я пахал на работе безвылазно!
Удивительно, поразительно
Как легко свою жизнь превратить
Вино я хотел бы грузинское! И в кино
И на солнечном пляже валяться, но
Я не потяну на зарплати ну
Три билета, да в южную сторону!
Кто-нибудь знает формулу расчета коэффициента распространения? А то число выявленных за последние 4 дня и увеличивалось и уменьшалось ,а коэффициент стабилен,меньше единицы. Или поступил всё-таки приказ сверху снимать карантин ,вот и коэффициент под это дело подогнали?