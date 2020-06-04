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Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 67

, ИА "Амител"
Главное за 4 июня
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Часть ограничений в Алтайском крае могут отменить уже на этой неделе. Зоопарк готовится к открытию, а в онкодиспансере возобновили плановые операции. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.

1
Сколько заболевших в Алтайском крае?

69 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае за последние сутки. Таким образом, лабораторно подтверждено 2135 зараженных, среди них 202 ребенка. 

За минувшие сутки:

  • в Барнауле зафиксировали 48 зараженных,
  • в Бийске – 5;
  • в Павловском, Кулундинском районах, Славгороде, Алейске – по 2;
  • в Камне-на-Оби, Новоалтайске, Змеиногорском, Поспелихинском, Благовещенском, Ребрихинском, Волчихинском и Первомайском районах – по 1.

Из больниц уже выписали 861 человека. Остальные еще продолжают лечение. Среди них 48 тяжелых больных, 20 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

2
Еще один случай смерти

В Алтайском крае скончался еще один пациент с ранее диагностированным COVID-19. Подробности неизвестны.

За весь период в регионе умерли 23 человека с коронавирусом. Известно, что в 13 случаях COVID-19 стал причиной смерти, в восьми случаях – иные болезни, еще по двум проводят экспертизы. 

3
Часть ограничений могут скоро снять

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Алтайском крае снижается. А это значит, что часть ограничений могут снять уже на этой неделе, заявил губернатор Виктор Томенко в ходе онлайн-брифинга.

Принять решение о послаблении мер могут на заседании оперштаба 5 июня. Но только если в этот день показатель будет ниже единицы.

По словам главы региона, коэффициент числа заболевших за минувшие четыре дня – меньше единицы. 

4
На губернатора подали в суд
Бывший претендент на должности мэра Барнаула и губернатора Алтайского края, бизнесмен и политик Андрей Крылов подал в суд на главу региона Виктора Томенко с требованием признать недействительным его указ об ограничительных мерах по коронавирусу. 

Крылов считает, что у Томенко отсутствуют полномочия на издание такого распоряжения, что является основанием для его отмены.

Одним из поводов для иска стало то, что бизнесмен не может поддерживать здоровье и надлежащую физическую форму в спортзале. И препятствия для поддержания здоровья, по словам Крылова, создал именно указ губернатора. 

Также политик заявил, что указ Томенко препятствует его праву свободно перемещаться по региону и покидать его пределы в качестве руководителя организаций, расположенных в Алтайском крае и Республике Алтай.

5
Суд на ограничениях

В Центральном районном суде Барнаула ввели ограничения из-за подозрения на коронавирус у одного из секретарей.

Тест на COVID-19 взяли у сотрудницы, которая почувствовала себя плохо, но результатов анализов пока нет. Заседания идут с ограничениями – на них допускают только участников процесса.

На самоизоляцию отправили также некоторых работников, которые общались с заболевшей.

6
Зоопарк готовится к открытию

Барнаульский зоопарк в "Лесной сказке" откроется в ближайшее время. Об этом "по большому секрету" рассказал директор зверинца Сергей Писарев.

По его словам, зоопарк готов соблюдать все санитарные требования. Посещать зверинец разрешат только в защитных масках, а чтобы не было столпотворения на входе, нанесут специальную разметку.

Также гости зоопарка должны будут соблюдать социальную дистанцию.

"Наша пума длиною полтора метра. Держите между собою одну пуму, и будет очень здорово", – посоветовал Писарев.

6
В онкодиспансере возобновили операции

В Алтайском краевом онкодиспансере возобновили плановые операции. 

Перед этим медиков проверили на COVID-19. По словам главного врача Игоря Вихлянова, благодаря тестированию сотрудников вирус выявили у нескольких врачей и медсестер, которых сразу же отправили на лечение.

Клиника на Никитина, 77, закрыта на карантин до середины июня. Операции проводятся только на базе онкоцентра "Надежда". В отделении на Змеиногорском тракте пациентов оперируют, проводят им химиотерапию и лучевое лечение.

7
В качестве информационной профилактики

Amic.ru ежедневно обновляет для вас подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.

Об ограничениях и возможностях

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О деньгах

О работе

О профилактике

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

4.06.2020 19:34
- гость -

Я люблю свою Родину! Вроде бы
Я полжизни рабом на заводе был
И штаны носил прямо на скелет
А теперь меня это не торкает!
Я люблю свою Родину вроде, но
Я пахал на работе безвылазно!
Удивительно, поразительно
Как легко свою жизнь превратить
Вино я хотел бы грузинское! И в кино
И на солнечном пляже валяться, но
Я не потяну на зарплати ну
Три билета, да в южную сторону!

4.06.2020 19:55
- гость -

Кто-нибудь знает формулу расчета коэффициента распространения? А то число выявленных за последние 4 дня и увеличивалось и уменьшалось ,а коэффициент стабилен,меньше единицы. Или поступил всё-таки приказ сверху снимать карантин ,вот и коэффициент под это дело подогнали?

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