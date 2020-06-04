Часть ограничений могут скоро снять

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Алтайском крае снижается. А это значит, что часть ограничений могут снять уже на этой неделе, заявил губернатор Виктор Томенко в ходе онлайн-брифинга.

Принять решение о послаблении мер могут на заседании оперштаба 5 июня. Но только если в этот день показатель будет ниже единицы.

По словам главы региона, коэффициент числа заболевших за минувшие четыре дня – меньше единицы.