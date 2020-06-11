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Алтайские школы пока не могут выдать аттестаты выпускникам

, ИА "Амител"
Процедура немного затянулась
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

​Школы Алтайского края пока не могут выдать аттестаты выпускникам 9-х и 11-х классов. Все дело в том, что нет соответствующего приказа Минпросвещения РФ, а без него документы об окончании школы считаются недействительными. Об этом во время прямого эфира 11 июня рассказал министр образования региона Максим Костенко.

Ждем приказа

Раньше аттестат можно было выдать только после прохождения государственной итоговой аттестации. Но в этом году ситуация изменилась из-за пандемии. ОГЭ для девятиклассников отменили, а ЕГЭ фактически стал вступительным экзаменом в вуз. Поэтому аттестаты выпускникам 2020 года решили выдавать по текущим оценкам. Но это решение необходимо было утвердить соответствующим нормативно-правовым актом на федеральном уровне. В настоящее время изменения в закон внесены, но осталось дождаться приказа Минпросвещения РФ.

"Закон уже есть, он утвержден. Возможно, сегодня выйдет постановление правительства РФ (дает право издать приказ ведомству, – прим. ред.). Следом в максимально сжатые сроки выйдет приказ Минпросвещения РФ. И здесь уже не будет никаких приказов на уровне Алтайского края. Приказ ведомства является основанием и сигналом для выдачи аттестатов в школах", – пояснил Максим Костенко.

Пока недействительны

Выдать аттестаты сейчас невозможно, так как они будут считаться нелегитимными. "Аттестаты юридически не могут быть выданы с датами, которые бы предшествовали дате приказа Минпросвещения РФ. Условно говоря, если приказ выйдет от 11 июня, то аттестаты, выданные от 9 и 10 июня, считаются недействительными", – добавил министр.

А это уже чревато проблемами с поступлением. Весь все аттестаты загружаются в единую федеральную систему документов об образовании, которой пользуются приемные комиссии колледжей и вузов.

"Таким образом, если ребенок подает аттестат, который был выдан до даты приказа Минпросвещения РФ, то приемная комиссия имеет все основания данный документ не принять. Именно поэтому нам надо сегодня чуть-чуть набраться терпения, дождаться выхода всех федеральных документов и выдать аттестаты с той датой, которая позволит им быть действительными", – отметил Костенко.

По его словам, школы Алтайского края уже подготовили все необходимое, чтобы выдать аттестаты. Осталось буквально нажать на кнопку и напечатать документы. Это можно будет сделать уже в ближайшие дни, как будут все федеральные документы. Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов говорил, что в 2020 году российские школьники получат аттестаты до 15 июня. Но так как с 12 по 14 июня в стране выходные, то, скорее всего, вопрос решится уже на следующей неделе.

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

11.06.2020 15:57
- гость -

Гм, ребенок получил аттестат. Дата выдачи 5 июня. Уже пора расстраиваться, что придется все переделывать?

11.06.2020 16:18
- гость -

22 школа уже выдала. Будут новые печатать?

11.06.2020 16:54
- гость -

Балаган, да и только!

12.06.2020 09:58
Гость

Откуда инфа про 22 школу? Дочь заканчивает 22 в этом году, аттестат пока ждём, никому не выдавали.

13.06.2020 11:57
гость

чиновники как всегда.....

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