Четырех школьников удалили с ЕГЭ в Алтайском крае без права пересдачи

Четыре выпускника в Алтайском крае были удалены с ЕГЭ за нарушения. Пересдать экзамены они смогут теперь только в следующем году. Эту информацию amic.ru подтвердили региональном в министерстве образования.
Три школьника пронесли с собой в аудиторию, где проходил экзамен, сотовые телефоны. Четвертый — шпаргалки. Два нарушителя, с телефоном и шпаргалками — из барнаульских школ. Еще двое — из других районов и городов края.
Интересно то, что "письменные заметки" выпускник (или выпускница — пол не уточняется) принес на экзамен по русскому языку и, по его словам, даже не воспользовался ими. Но во время передачи уже написанной экзаменационной работы преподавателю, шпаргалки выпали. В итоге работа не принята, а нарушитель удален.
Как сообщают источники amic.ru, один из школьников, пронесших на экзамен телефон, объяснил свой поступок тем, что не захотел отдавать гаджет сопровождающему, опасаясь за его сохранность. В итоге во время ЕГЭ ценный мобильник зазвонил.
В минобразовании Алтайского края подчеркнули, что в этом году нарушителям пересдать экзамен не позволят. Сделать это они смогут только через год (если мальчиков к моменту пересдачи еще не заберут в армию).
Педагоги обращаются к родителям выпускников с просьбой поговорить с детьми и объяснить им, что не стоит рисковать своим будущим и пытаться пронести на экзамен телефоны, шпаргалки и другие запрещенные вещи. Все попытки списать, экзаменаторы обязательно увидят. Если же есть опасение за сохранность мобильного телефона, лучше его оставить дома.
С 3 по 25 июля в школах Барнаула и Алтайского края проходит основной период сдачи ЕГЭ. 3 июля выпускники сдавали экзамены по географии, литературе и информатике, 6 и 7 июля – по русскому языку. Напоминаем расписание остальных экзаменов:
- 10 июля – состоится ЕГЭ по профильной математике;
- 13 июля 2020 – по истории и физике;
- 16 июля 2020 – по обществознанию и химии;
- 20 июля 2020 – по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам;
- 22 и 23 июля – устная часть ЕГЭ по иностранным языкам.
Комментарии
ясно, шпоры выпали или зазвонили, вот их и поймали, а остальные не спалились значит сдали сами)))
Пожурили и отпустили (дали возможность пересдать). Какие строгие смотри-ка! Святоши нашлись. Ребенок потом с моста может спрыгнуть, а они тут все из себя. Как со взяткой схватят, так больными делаются. Моль.
раньше говорили ,,жертва ЕГЭ"
сейчас уже можно добавить.
,,жертвы ЕГЭ и самоизоляции,с дистанционным обучением".
интересно какой процент поступивших в ВУЗы будет этом году.
думаю разница будет велика,даже с прошлым годом,не беря доЕГЭшные времена
«В итоге во время ЕГЭ ценный мобильник зазвонил.» Вместо аттестата выдать справку идиота. На беззвучный режим поставить ума не хватило что ли
9.07.2020 15:38
- гость -
Пожурили и отпустили (дали возможность пересдать). Какие строгие смотри-ка! Святоши нашлись. Ребенок потом с моста может спрыгнуть, а они тут все из себя. Как со взяткой схватят, так больными делаются. Моль.
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Пусть прыгает, если псих. Такой от любой неудачи спрыгнет не в этот, так в другой раз.
А почему без права пересдачи?
9.07.2020 15:38
- гость -
классные руководители в чатиках родительских всем уши прожужжали, что нельзя телефон брать. школоте об этом не один раз говорено. могли бы и запомнить. а потом из таких и вырастают мясные и мамины урбанисты.
Ни как не пойму!
Камеры , металоискатели , тесты на наркотики. Они же не в ФСБ поступают.
Депутаты и половины этих проверок не прошли бы. Многие читать и писать с трудом умеют. А уж про наркотики и говорить бессмысленно. И ни чего законы принимают
СоветскоеРоссийское образование это грусть и печаль. Убогая прусская муштра 150 лет выдержки, не имеющая к знаниям никакого отношения.
это реально так необходимо? - калечить ребёнку психику в 17 лет
9.07.2020 16:07
АБОРИГЕН
Советское Российское образование это грусть и печаль
Да вы шо? наверное Кембридж заканчивали, не хотите расскать как там учат, или может Европейское образование у вас, а может азиатское???
шапито.
9.07.2020 16:09
- гость -
это реально так необходимо? - калечить ребёнку психику в 17 лет
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Прям калечить? Что же это за нежные цветочки такие, у которых из-за экзамена психика калечится? И как они жить собираются?
9.07.2020 15:52
- гость -
Потому что правила такие. И выпускники об этом знают прекрасно.
9.07.2020 16:14
- гость -
Всему что я знаю и умею я научился сам, кроме письма, чтения и счета, которому меня до школы выучили родители. Всё что я узнал в школе, можно было пройти года за три, выкинув половину бесполезной информации которой там пичкали. Да, советское/российское образование это на 95% шапито, по другому и не скажешь.
Если на экзамене зазвонил телефон, то он точно "сдал" экзамен на идиотизм.
Академик? И чему же научился сам? В одном абзаце текста 5 синтаксических ошибок и одна орфографическая... Есть, чем гордиться, браво! И от того образования, которое обхаял, взял, похоже, немного... А если в других областях знаний копнуть...
Чиновников на взятки бы так проверяли. Нет, бедных детей.. ла еще и без права пересдачи. Совсем с ума сошли, уроды чиновники
9.07.2020 16:42
Аборигену
Вот видишь, не понимаешь ты разницы между тупым набором данных и знаниями. Оказывается не мешают мне синтаксические и орфографические ошибки, комментарии писать, а тебе хоть убоганько, но реагировать . Что, тоже совчину подгорает?
не мешают мне синтаксические и орфографические ошибки, комментарии писать
Ааааа! Вот оно как, оказывается! Знания нужны для того, чтобы безграмотные комментарии постить! Ну тогда что ж сказать - преуспел в жизни!