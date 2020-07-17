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В Алтайском крае увеличилось число 100-балльников ЕГЭ

, ИА "Амител"
Стали известны результаты первых экзаменов
Фото: pixabay.com.

Фото: pixabay.com.

В Алтайском крае увеличилось количество выпускников, которые сдали ЕГЭ на 100 баллов. Об этом рассказал министр образования региона Максим Костенко во время прямого эфира 17 июля. 

Пока известны результаты только первых трех экзаменов: по географии, литературе и информатике. И они уже лучше прошлогодних.

"В этом году мы видим значительный прирост: почти на четверть увеличилось число 100-бальников. Это, конечно, прекрасно, и мы с этим ребят поздравляем", – добавил министр.

К примеру, ЕГЭ по литературе в прошлом году на 100 баллов в регионе сдали только два выпускника, а в этом году – 19. Этот показатель стал рекордным. По географии высший балл получили три школьника (а в 2019 – один), а по информатике – семь 100-балльников (а в 2019-м – шесть).

Более того, средний балл по ЕГЭ в Алтайском крае тоже существенно подрос и стал порядка 62. "К примеру, по литературе он был 61, а сейчас – 65, по географии – 57, а стал 61, по информатике – 58, сейчас 61", – рассказал Костенко.

Также сократилось количество выпускников, набравших минимальное количество баллов или не преодолевших порог. По словам министра, это говорит о тщательной подготовке и серьезном отношении к сдаче экзаменов. К тому же на эти результаты повлияло то, что некоторые школьники решили не сдавать ЕГЭ, а только забрали аттестаты. А на экзамены пошли только те, кто мотивирован в получении высшего балла. 

В то же время, несмотря на хорошие результаты, нарушений на экзаменах меньше не стало: из-за списывания с ЕГЭ удалили 12 человек.

По данным Минобрнауки, в Алтайском крае ЕГЭ-2020 по информатике сдавали более 1000 человек, по литературе – порядка 800 человек, по географии – около 200. 

Напомним, с 3 по 25 июля в школах Барнаула и Алтайского края проходит основной период сдачи ЕГЭ. В нашем регионе на экзамены пришли чуть меньше 10 тыс. выпускников. 

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

17.07.2020 15:54
- гость -

Щас судя по тону статьи напишут,что дистанционка ого-го-ну и все

17.07.2020 16:21
- гость -

Методы натаскивание учеников учителями на ЕГЭ становится все лучше и лучше с каждым годом, чего не скажешь об общих знаниях в общеобразовательной школе... Ведь по закону у нас не может быть профильной средней школы! Если вам такое говорят - вас обманывают...

17.07.2020 16:52
- гость -

17.07.2020 16:21
- гость -

Вы наверное видели методику натаскивания на ЕГЭ по литературе на 100 баллов. Даже любопытно посмотреть на сей документ...

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