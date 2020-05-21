Путин отложил призыв для поступающих в вузы выпускников

Военный призыв для выпускников школ в этом году будет отложен, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания о ситуации в системе образования в условиях пандемии.

"Мы также уже договорились с Министерством обороны отложить призыв на военную службу выпускников школ этого года", — сказал глава государства.

Зачисление в вузы, по словам президента, состоится в августе. Поэтому те, кто не сможет сдать ЕГЭ в июне, получит возможность сдать экзамены в августе на оставшиеся в вузах места и начать учебу в сентябре.

Также Путин заявил, не менее 60% выпускников школ уже в этом году должны получить возможность поступать на бюджетные места в высших учебных заведениях.

Как писал amic.ru, Владимир Путин предложил провести ЕГЭ 29 июня. Аттестаты при этом выдадут всем выпускникам независимо от того, сдадут ли они экзамен.