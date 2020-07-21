Сразу 16 барнаульских выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку

В первый день сдачи ЕГЭ по русскому языку 16 выпускников из Барнаула получили 100 баллов, сообщает пресс-центр мэрии.
В городском комитете по образованию отметили, что в прошлом году стобалльников было всего семеро. При этом количество выпускников, получивших наивысший результат, может увеличиться – работы, написанные во второй день сдачи экзамена (7 июля), все еще проходят проверку.
В этом году барнаульским выпускникам осталось сдать только устную часть ЕГЭ по иностранным языкам – экзамены состоятся 22 и 23 июля. Резервные дни сдачи запланированы на 24 и 25 июля. Те, кто по уважительной причине не сможет принять участие в едином государственном экзамене в июле, будет демонстрировать свои знания в дополнительный период в августе.
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