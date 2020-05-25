Даты проведения ЕГЭ вновь изменили

С учетом эпидситуации в России решено перенести сроки начала госэкзаменов в 2020 году. Основная волна ЕГЭ стартует 3 июля, а не 29 июня, как планировалось ранее. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

По его словам, 29 и 30 июня проведут пробные экзамены, чтобы "настроить систему".

3 июля состоятся первые "обычные" экзамены. В этот день выпускники сдадут литературу и географию.

Кроме того, определены и даты второй волны. Это 3, 5, 7 и 8 августа.

Как уже сообщал amic.ru, ранее президент Владимир Путин заявил, что основная волна госэкзаменов стартует 29 июня, а закончиться экзаменационная кампания должна была 20 июля 2020 года.