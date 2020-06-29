Не забудьте маски. Как в барнаульских школах будет проходить ЕГЭ

Во время ЕГЭ школьников рассадят зигзагообразно, а маску в аудитории разрешается снять. Председатель комитета по образованию Барнаула Андрей Муль рассказал amic.ru, как будут организованы единые государственные экзамены в школах столицы Алтайского края в период пандемии коронавируса и как власти намерены обеспечить безопасность школьников.

Народу меньше, безопасность выше

Главные новшества: число детей, одновременно находящихся в аудиториях во время проведения экзамена, будет меньше, чем обычно: всего 8-12 человек в зависимости от размера помещения. Максимальное количество выпускников в пункте проведения экзаменов ограничено до 168 человек. Это почти на 100 меньше, чем в 2019 году. Чтобы разобщить выпускников, ЕГЭ по русскому языку в этом году в Барнауле будут проводить два дня. Оказалось, что это самый популярный предмет у школьников и, чтобы соблюсти условия Роспотребнадзора по числу учеников в аудитории, пришлось пойти на такие меры, пояснил Андрей Муль. На остальные экзамены предусмотрен один день согласно графику.

Во время ЕГЭ школьников рассадят на расстоянии в 1,5 метра друг от друга. При этом парты в аудитории расставят зигзагообразно, рассказал председатель комитета по образованию.

При входе в пункт сдачи экзамена каждому выпускнику измерят температуру и продезинфицируют руки. На полу — специальный коврик для дезинфекции обуви.

Воздух в аудиториях будут обеззараживать с помощью бактерицидных ламп и рециркуляторов.

При этом Андрей Муль сообщил, что маску во время экзамена можно снять или поменять: "Мы априори считаем, что дети на экзамен придут здоровыми. Поэтому сидеть во время экзамена в маске не обязательно", — пояснил чиновник.

А вот педагоги обязаны соблюдать масочный и перчаточный режим. Кроме того, в каждом пункте сдачи ЕГЭ будут дежурить медицинские работники.

Если ребенок заболел в день экзамена и будет иметь официальный документ о нездоровье, он сможет сдать экзамен в резервные дни — 24 и 25 июля. Выделены и дополнительные дни для сдачи экзамена в августе.

Сдавать будут те, кто заинтересован

Председатель комитета по образованию уверен, что барнаульские школьники сдадут ЕГЭ на достойном уровне. По его мнению, дети получили хорошую базу знаний несмотря на период самоизоляции и удаленного обучения.

"В какой-то степени, может быть, детям было даже комфортнее — они могли сосредоточиться именно на тех предметах, экзамены по которым собирались сдавать и более качественно подготовиться. Тем более, что учителя продолжали работать и вели консультации. Кроме того, часть детей, кто не захотел поступать в вуз, ЕГЭ не сдают. Они уже получили аттестаты. А потому, я думаю, что сдавать придут именно те дети, которые заинтересованы в хорошем результате", — сказал Андрей Муль.

О высоком качестве знаний барнаульских школьников говорит и тот факт, что 398 выпускников 2020 года получили аттестаты с отличием и медаль "За особые успехи в учении".

ЕГЭ в школах Барнаула, как и во всей России, начнутся с 3 июля. В этом году в столице края будут работать 18 пунктов проведения экзаменов, расположенных на базе общеобразовательных школ. Это на один пункт больше, чем год назад. Дополнительный пункт оборудовали из-за того, что увеличилось количество выпускников. В 2019 году школы закончили 3756 одиннадцатиклассников, а в 2020-м — уже 3991. Также напомним, в связи с пандемией в 2020 году ЕГЭ сдают только те выпускники, кто пожелал продолжить образование в вузе.