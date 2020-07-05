Алтайские учителя потребовали доплаты за проведение ЕГЭ в этом году

Алтайский краевой профсоюз работников сферы образования обратился к губернатору Виктору Томенко с просьбой выплатить деньги учителям, которые участвуют в проведении ЕГЭ в этом году. Об этом сообщают "Вести Алтай".
С недовольством в сторону перенесенных экзаменов первыми выступили рубцовские учителя. Пока выпускники готовились дома, им приходилось подготавливать классы к проведению ЕГЭ: расставлять парты, проверять оборудование, запасаться средствами защиты.
Кроме того, в июльскую жару им приходится работать в масках и перчатках, а для учителей экзамен длится почти в два раза дольше. Кроме того, многие учителя из-за неоднократного переноса экзаменов лишились своих летних отпусков, которые не выйдет взять во время учебного года.
"За проведение, за выход на проведение этого ЕГЭ сегодня платят сущие копейки. И профсоюз обратился, чтобы увеличили эту выплату. И президиум решил попросить губернатора, чтобы увеличили или сделали единовременную дополнительную тем работникам, которые будут задействованы на экзамене", – сказала Ирина Попова, председатель Рубцовского профорга.
В качестве примера участники профсоюза привели Мурманскую область, где всем учителям, задействованным в ЕГЭ, доплатят по десять тысяч рублей, однако педагоги будут рады каждому лишнему рублю.
"Думаю, что государство само найдёт возможность просчитать. Откуда мы знаем, какие возможности есть у нашего государства, чтобы выплатить. Но я думаю, всё это будет услышано. Я не могу назвать суму, я не минфин, но достойная оплата учителям должна быть", – сказала Татьяна Брик, учитель русского языка и литературы.
Обращение поддержали в краевом Министерство образования, а Виктор Томенко уже ознакомился с документом, хоть пока и не высказался касательно просьб работников школ.
Комментарии
Денег нет - держитесь. Вы обеспечивали голосование , вам заплатили, будьте добры - ведите себя скромнее.
* Дотационный край,лишённый к тому же поступлений от налогов ( отложенные) ввиду известных мероприятий,спущенных сверху по известным причинам - "откуда деньги,Зин" ?
Да и "требование" (заголовок) , явно отличается от нижайшей "просьбы" (обращение) карманного профсоюза. Чтобы не обидеть...