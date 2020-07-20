14 человек в Барнауле сдали ЕГЭ на 100 баллов

14 барнаульских выпускников набрали максимальное количество баллов по результатам первых трех экзаменов: географии, литературы, информатики и ИКТ. Об этом сообщают в городском комитете по образованию.
Один человек набрал 100 баллов по географии, семь – по литературе и шесть – по информатике. Как отмечает пресс-центр мэрии, в 2019 году максимальных результатов по литературе не было вообще, по географии – так же один, а по информатике 100 баллов набрали три выпускника.
Напомним, что в понедельник, 20 июля, состоялся экзамен по биологии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам. 22 и 23 июля барнаульским выпускникам предстоит сдавать устную часть ЕГЭ по иностранным языкам.
Как уже сообщал amic.ru, в целом по Алтайскому краю число выпускников-стобалльников в 2020 году выросло. Так, максимальный результат по литературе показали 19 человек, по географии высший балл получили три школьника, а по информатике – семь выпускников.
Комментарии
не на удалёнке писали ?))))))))))))))))))))
20.07.2020 16:47
krash
Умные и целеустремленные дети эффективно использовали апрель-июнь для подготовки к ЕГЭ. Молодцы!