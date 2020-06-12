Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 12 июня. Без коронавируса.

Губернатор Виктор Томенко поздравил жителей Алтайского края с Днем России. Он пожелал землякам счастья, здоровья и успехов во всех начинаниях. Кроме того, глава региона в честь праздника принял участие в торжественной церемонии поднятия флага РФ.

Также сегодня в Барнауле прошел онлайн-концерт, посвященный врачам и волонтерам, стоящим на передовой борьбы с коронавирусом. Площадкой для праздника на дистанции стал двор студенческих общежитий АлтГУ и АГМУ. Артисты пели со сцены, а студенты воодушевленно подпевали с балконов.

Раз уж начали говорить о врачах, то напомним, что на улице Юрина в Барнауле появился рисунок, изображающий медиков в сердечке из рук и с подписью "Спасибо". Художники отметили, что выбрали это место не случайно.

Блогер-урбанист Илья Варламов заявил о желании посетить столицу Алтайского края. "Как же хочется в Барнаул!" – написал Варламов в Twitter, никак не аргументировав свой порыв.

А вот если Варламов только намеревается посетить Барнаул, то у актера Андрея Мерзликина это уже получилось. Известный артист сделал несколько снимков на фоне достопримечательностей города, особое внимание уделив Нагорному парку.

Барнаулец, изрисовавший стены многоэтажных зданий в Центральном районе города, закрасил свои творения на улице Партизанской и Социалистическом проспекте. Творческому хулигану осталось только оплатить штраф.

В Алтайском крае наблюдается спад активности клещей. За прошедшую неделю в связи с присасыванием этих членистоногих в больницу обратилось меньше 500 человек. Однако расслабляться рано: риск пострадать от их укуса остается на протяжении всего теплого времени года.