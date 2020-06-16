7 млн клиентов не могут ошибаться. С какими итогами Россельхозбанк подошел к 20-летию

В 2000 году глава государства распорядился создать банк для формирования национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. И вот уже более 20 лет (банк отмечал юбилей 13 июня) АО "Россельхозбанк" оказывает существенную финансовую поддержку малому, среднему и крупному агробизнесу, а также сельскому населению. Имеет большую филиальную сеть, миллионы клиентов и постоянно развивающуюся инфраструктуру.

Поддерживает АПК

"Банк создавался в самом начале 2000-х годов – непростое для страны время. Тогда государство поставило задачу сформировать эффективную национальную систему кредитования АПК. И я с уверенностью могу сказать, что банк добился значительных результатов. Во многом благодаря РСХБ надежно обеспечивается продовольственная безопасность России. Сельское хозяйство стало не просто рентабельным – теперь это флагман российской экономики. Наши аграрии заняли достойные позиции как внутри страны, так и на международных рынках", – сказал Председатель Правления РСХБ Борис Листов.

По его словам, банк понимает, что будущее АПК и всей экономики напрямую зависит от новых технологий. А потому делает ставку на цифровизацию розничного и корпоративного бизнеса, внутренних процессов, переводит услуги в "цифру".

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев назвал банк одним из самых крупных и устойчивых финансовых учреждений страны.

"Он продолжает эволюционировать вместе с агропромышленным комплексом, уделяя все больше внимания цифровым технологиям, развитию фермерского движения и раскрытию потенциала сельских территорий", – добавил министр.

Растет и развивается

Сегодня РСХБ имеет более 1300 офисов по всей стране. С этим показателем он входит в топ-3 кредитных учреждений по охвату филиальной сети. В Алтайском крае и Республике Алтай работает 38 точек продаж и 13 уполномоченных представителей банка в 11 районах двух регионов.

Всего в банке обслуживается более 7 млн клиентов, в том числе около 195 тысяч – в двух Алтаях.

Доля вложения Россельхозбанка в АПК Алтайского края составляет более 36%, кредитование малых форм хозяйствования края – 60%.

Банк растет не только по количественным показателям. Важное направление – внедрение современных IT-решений. Летом 2020 года Россельхозбанк запустит цифровую экосистему для аграриев. Несколько сервисов на единой платформе позволят оптимизировать рабочие процессы. Например, фермеры смогут нанимать рабочих, диагностировать здоровье растений, проводить спутниковый мониторинг полей, а еще заниматься агротуризмом, находя клиентов.

Для развития сотрудничества розничных клиентов и аграриев банк запустил специальный проект "Сей добро". А также расширяет программу лояльности "Урожай" для покупки свежей фермерской продукции за баллы. Держатели карт РСХБ смогут с помощью любой из систем дистанционного банковского обслуживания (интернет или мобильный банк) перейти на бонусную витрину и обменять накопленные баллы на продуктовый сертификат. Проект объединяет город и село, предоставляя аграриям возможность получать дополнительный канал сбыта в условиях ограниченного спроса.

Также в 2020 году откроется школа фермеров РСХБ – собственная программа теоретического и практического обучения. Принять в ней участие смогут и те, кто только хочет построить эффективный фермерский бизнес с нуля, и те, кто уже работает. Это не просто полезные знания, это площадка для создания нового бизнеса или направления, рабочих мест и качественного фермерского продукта.

А в прошлом году банк провел в Барнауле большой фестиваль фермерской еды "СВОЕ". В выставке-продаже местной продукции приняли участие 100 фермеров из Алтайского края, Республики Алтай и соседних регионов. Это было очень стильное и современное мероприятие, которое показало, что АПК – развивающаяся и перспективная отрасль экономики.