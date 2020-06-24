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Более 600 тысяч. Новые случаи COVID-19 выявили в России

, ИА "Амител"
За прошедшие сутки COVID-19 подтвердили у 7 176 человек
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

В России зафиксировали 7 176 новых случаев коронавируса, сообщает федеральный оперативный штаб по противодействию COVID-19.

Наибольшее число заболевших за прошедшие сутки выявили в Москве – 811 человек, Московской области – 507, Ханты-Мансийском АО – 323, Санкт-Петербурге – 218 и Нижегородской области – 207.

Таким образом, с начала эпидемии в стране зарегистрирован 606 881 случай заражения коронавирусом. Выздоровели из этого числа 368 822 пациента, 12 393 из которых – за последние сутки.

Также за сутки скончались еще 154 человека с подтвержденным COVID-19. Всего в России умерло 8 513 пациентов.

Напомним, в Алтайском крае, по последним данным, насчитывается 3 522 случая инфицирования и 59 летальных исходов.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

24.06.2020 15:18
гость

в Москве уже 811.... а недавно было 5000... потом 2500... потом 1500.... как все открыли, так сразу уменьшения... ахаха)))
Томенко не согласен с Путиным и Собяниным по цифрам снижения)) только там люди живут и работают нормально, а у нас конечно же нужны ограничения, ведь ковидные деньги остались еще...

24.06.2020 15:43
- гость -

24.06.2020 15:18
гость

Смени пластинку, надоело уже одно и то же читать!

24.06.2020 15:43
- гость -

24.06.2020 15:18
гость

Смени пластинку, надоело уже одно и то же читать!

24.06.2020 15:53
- гость -

Москве нужно снижение, чтобы провести парад и протащить поправки

24.06.2020 16:09
- гость -

В Москве началось на 2 месяца раньше чем у нас. У нас через два месяца тоже падение будет

24.06.2020 17:27
гость

если будем также наплевательски относиться, то снижения не будет, в Москве соблюдали меры, а у нас нет

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