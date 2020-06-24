Общее число случаев COVID-19 в Алтайском крае превысило 3,5 тысячи

За минувшие сутки в Алтайском крае коронавирусом заразились еще 77 человек, информирует региональный штаб по противодействию инфекции.
Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 34 человека, Кулундинский район – 22, Рубцовск – 6, Первомайский район – 4, Новоалтайск – 2, Бийский, Завьяловский, Крутихинский, Михайловский, Павловский, Ребрихинский, Тальменский, Хабарский, Целинный районы – по одному человеку.
Таким образом, общее число заболеваний в регионе выросло до 3522, в том числе 369 детей до 17 лет включительно. При этом выздоровели 2439 человек, 70 из них – за прошедшие сутки.
Как уже сообщал amic.ru, коэффициент заболеваемости COVID-19 в Алтайском крае – один из самых низких не только в Сибири, но и в России в целом. В регионе на 100 тысяч населения приходится 143 инфицированных. В округе этот показатель составляет 194,6, а в стране – 403,3.
Комментарии
бедный амик вас даже никто не коментит. на радио рекламируетесь. 80% экрана в кликбейтных банерах
Когда же пойдет на спад?.....
продолжают держать нужные высокие цифры типа зараженных, чтобы дальше распиливать миллиарды ковидных рублей!!!
24.06.2020 11:41
гость
Ага, во всем мире так? Особенно в США с Бразилией и Индией. Все за рубли дерутся.)))
24.06.2020 11:50
- гость -
не нужно ровнять наших чиновников с остальным миром.... наши чиновники самые жадные и лживые, им плевать на людей!
Амик, вы так торопитесь выплюнуть новость, что да не понятно что за фраза
"При этом 2439 человек, 70 из них — за прошедшие сутки." Что это значит?
Так вот ты какое,плато!
Амик,верните милые сердцу 89!
24.06.2020 11:52
гость.
Ну тогда и зачем США и Бразилии показывать бешенную статистику ковида, если они там ковидные миллиарды не делят? И почему в США и Бразилии ковид прет, а у нас нет?
24.06.2020 12:41
гость
откуда вы такие слепые и глупые..... у них показывают реальную статистику! и там деньги доходят до нужного места!
а у нас показывают сплошное вранье! в Москве каждый день снижается кол-во зараженных, при открытии всех сфер.... а у других регионов повышают или держат НУЖНОЕ кол-во зараженных, именно нужное кол-во, чтобы не превышать и не занижать, чтобы успешно пилить ковидные деньги! не бывает чтобы типа в пандемию было +-2 человека ежедневно! мозги надо включать, когда смотрите на цифры!
ежедневного смотрите статистику на сайте Короновирурс,рф.... там по всей России, и видно где врут каждый день по цифрам!
24.06.2020 12:52
гость
Откуда вы, такие недалекие, беретесь? У нас реально много инфицированных, снижения пока нет и не скоро будет.
24.06.2020 12:58
- гость -
конечно больных много и увеличивается! но вы глупые не видите цифры каждый день +-2.... не бывает такой стабильности цифр в пандемию!!! пандемия идет резко вверх и точно не держится так в цифрах!
а в Москве резко стало все снижаться при открытии всех сфер бизнес...при подходящем голосовании... раньше было 5 тыс в день, а потом стало резко 2,5 тыс... а сейчас уже 1 тыс... не странно ли? вы считаете что это не вранье?
вывод - все цифры по стране ВРАНЬЕ! а это сделано для распиливания денег, а деньги пилятся при нужных цифрах! доходчиво объяснил?
Томенко знает?
24.06.2020 12:52
гость
Доходчиво будет, когда дойдет, что если у них показывают реальную статистику, а она в разы больше, чем у нас, значит у нас с ковидом тоже хреново. Хреново вне зависимости делят деньги или нет и без дележа хреново. Потому что у них не делят, но все равно хреново, значит и у нас тоже хреново. Доходчиво?
как закончатся ковидные деньги, так сразу закончится и вирус в цифрах
24.06.2020 13:04
гость
У них чиновники хорошие, а ситуация с ковидом плохая, как это объяснить? Чиновники лучше наших, а ситуация с ковидом хуже, почему?
В США вообще нет ковидных денег, а вирус не заканчивается. Нет ковидных денег в Индии с Бразилией, на их цифры это никак не влияет
В Англии никто цифры ковидными деньгами не стимулирует, но лучше бы они свои цифры не показывали, там по цифрам просто зад какой-то
24.06.2020 13:11
гость
+10000000!!!
24.06.2020 13:19
гость
К сожалению, во многих странах .опа.... Посмотрите на крохотные страны Ближнего Востока, к примеру.
Для адептов распила денег: скажите, кому выгодно, чтобы экономика в стране рушилась, туризм, общепит загинались, самолеты во всем мире на приколе стояли, ибо ковид и границы закрыты?
24.06.2020 13:32
- гость -
сам ковид почти никому не выгоден... но если уж он случился, то здесь правительство выжмет все деньги из простых граждан! это очевидно же.! крупные компании приближенные к правительству будут получать дотации, нулевые кредиты и т.д.
войны тоже вроде как не выгодны странам... но некоторые чиновники списывают очень много денег на военные расходы!
чем выше списания бюджетных денег - тем больше денег делят все приближенные к этим деньгам.
и все так и будет, пока не будет очень жесткого наказания для чиновников за распил бюджетных денег!
пока будут такие кричащие, что ковид - выдумка и так к нему будут относиться, до тех пор будет распространение. Жаль только, что Роспотребнадзор и власть потакает таким. Были бы меры жестче и ситуация бы улучшалась
Эпидемия пойдет на спад когда переболеет большинство людей.
Месяц-два и у нас на спад пойдет как в Мск и европах.
Среди знакомых есть люди, кто переболел недавно орз/орви: температура от 2 до 5 дней 37.5, потеря обоняния на 1-2 дня, 1-2 дня ломоты в мышцах, тяжесть в груди, слабость неделю. Анализ на ковид при этом - отрицательный.
Но знакомые уверены что им переболели. Симптомы похожи.
Ни в какую статистику не попали.
Перенесли легко. С тех плра пара недель прошло, оклемались без последствий.
Дай Бог всем так легко переболеть и забыть
Амик, сделайте голосовалку, кто терял обоняние, кто нет, кто болел в последние пару месяцев, а кто нет
Непонятно - здесь написано, что в кулундинском районе 22 человека, а рядом в статье про Кулунду - что 25 медиков заразились.