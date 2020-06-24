Еще один человек с COVID-19 скончался в Алтайском крае

В Алтайском крае зафиксировали еще один летальный случай среди пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщили в региональном оперативном штабе.
Таким образом, общее количество летальных исходов в регионе выросло до 59, в том числе 29 – от COVID-19, 27 – от иных заболеваний. Три случая находятся на экспертизе.
По последним данным, в Алтайском крае зарегистрировано 3522 заразившихся COVID-19. За минувшие сутки инфекцию выявили у 77 жителей региона.
Как уже писал amic.ru, средний возраст умерших от коронавируса в Алтайском крае превышает 50 лет. Лишь один скончавшийся был младше.
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