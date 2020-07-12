Алтайский край попал в тройку по коэффициенту распространения коронавируса

Алтайский край остается одним из лидеров в России по коэффициенту распространения коронавируса, следует из данных федерального оперативного штаба.
Коэффициент региона составил 1,55. Выше он только у Магаданской области (1,98) и Удмуртии (1,67).
В число лидеров по этому показателю также включили Калмыкию (1,49), Сахалинскую область (1,48), Ингушетию и Хакасию (по 1,45), Вологодскую область (1,44) и Еврейскую автономную область (1,41).
Коэффициент рассчитывается как отношение числа новых случаев заражения за последние четыре дня к числу новых случаев за предыдущие четыре дня. Если он больше единицы, то это говорит о плохой эпидемиологической обстановке по коронавирусной инфекции.
Как писал amic.ru, двумя днями ранее Алтайский край был на первой позиции в соответствующем рейтинге. Тогда коэффициент распространения коронавируса в регионе превысил 2.
Комментарии
двумя днями ранее Алтайский край был на первой позиции
Ну понятно, теперь в разы расти уже трудно
Помните,как все радовались,что в крае долго не было коронавируса. Мы значительно отставали по времени от других регионов.Был такой запас времени,чтобы тщательно подготовиться,всё спланировать и закупить.
Но цифры говорят за себя: 28 место в России из 85
Только вдвойне обидно,что ещё и народ обвиняют во всех этих цифрах.
У нас в райцентре сегодня так много туристов!!!!!! Самое обидное,что все местные в масках.
Если суточный прирост пересчитать на 100 тысяч населения, скорее всего мы будем на первом месте