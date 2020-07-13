Умер бывший руководитель футбольного клуба "Динамо" Геннадий Галкин

12 июля на 72-м году жизни скончался бывший руководитель барнаульского "Динамо" Геннадий Галкин. Об этом сообщает "Алтайский спорт".
До спортивной карьеры Геннадий Галкин успел поучаствовать в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС в качестве замполита роты. В 80-х годах он стал главой краевой федерации хоккея, в начале 90-х начал работать в спортклубе "Динамо", а позднее возглавил и одноименный барнаульский футбольный клуб.
Под его руководством "Динамо", при содействии городских властей, начало использовать для финансирования некоммерческое партнерство с успешными предприятиями Алтайского края. Позднее Галкину удалось добиться передачи в безвозмездное пользование спортивного комплекса завода "Трансмаш".
Также под его началом в футбольный клуб в качестве тренеров вернулись и два бывших "динамовца", обладатели Кубка СССР в составе московского "Торпедо" – Александр Гостенин и Владимир Кобзев, которые оживили интерес алтайских болельщиков. В 2001 году Геннадий Галкин покинул футбольный клуб на волне критики.
О причинах смерти не сообщается, однако перед кончиной он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Геннадий Галкин будет похоронен в Барнауле на Черницком кладбище 14 июля.
Комментарии