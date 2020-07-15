Детские лагеря в Алтайском крае решили не открывать

Детские оздоровительные лагеря (ДОЛ) в этом году не примут посетителей. Соответствующее решение вынесли на заседании краевой межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей. Прямая трансляция мероприятия велась на видеохостинге YouTube.
Участники обсуждения пришли к выводу, что эпидемиологическая обстановка по коронавирусу в регионе даже при соблюдении всех предписаний надзорных органов создает опасность для здоровья школьников во время пребывания в ДОЛ.
"Коэффициент распространения и та заболеваемость, которую мы регистрируем, вынуждают нас принять решение о том, что мы в этом году детские загородные лагеря и организации для отдыха не открываем", – констатировала замгубернатора Алтайского края Ирина Долгова.
С ее позицией согласились и в региональном управлении Роспотребнадзора.
Исключение составляют только летние дачи для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Как ранее писал amic.ru, их заселение в места отдыха стартовало 6 июля. Дети отдыхают в "Березке", "Звездном", "Маяке", "Парусе", "Селене" и "Убе".
Комментарии
Да уж и сказать нечего, очень жаль детей которые все лето в городе просидят (ведь не у всех есть дедушки/бабушки в деревне) предоставленные сами себе.