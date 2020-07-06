Детские лагеря Алтайского края сократили продолжительность смен

6 июня в Алтайском крае приняли первых посетителей детские оздоровительные лагеря, сообщает "Политсибру" со ссылкой на документ региональной межведомственной комиссии по детскому отдыху.
Согласно тексту решения, первыми заселяются дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей. Они будут отдыхать в "Березке", "Звездном", "Маяке", "Парусе", "Селене" и "Убе".
Остальные дети, как следует из документа, смогут приехать в ДОЛ с 15 июля. Первая смена продлится с 15 по 28 июля, вторая – с 31 июля по 13 августа, а третья – с 16 по 29 августа.
При этом дети и сотрудники лагерей обязаны пройти медосмотр, а последние – еще и тестирование на COVID-19. Кроме того, ДОЛ должен быть наполнен не больше, чем на 50%.
В связи с сокращением продолжительности смен на одну неделю Минобр обязан вернуть родителям часть стоимости путевок.
Комментарии
Как то привычней ушам длину в попугаеметрах слышать,а отдых измерять продолжительностью...
Вот так правильно. Респект !