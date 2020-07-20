Двое жителей Алтайского края срезали полторы тонны рельсов

Сотрудники уголовного розыска Алтайского ЛУ МВД России раскрыли кражу 1,5 тонны рельсов, сообщили amic.ru в пресс-службе ведомства.
"Двое местных жителей 46 и 53 лет, находясь на рабочем месте, распилили рельсы газовым резаком, погрузили их на дрезину с помощью крана, которым оснащена установка, и вывезли с территории транспортной организации", – уточнили в полиции.
Похищенные рельсы злоумышленники сдали в один из пунктов приема металла. Ущерб от их действий оценили в 45 тысяч рублей.
В отношении мужчин возбудили уголовное дело по статье "Кража группой лиц по предварительному сговору". Им грозит до пяти лет лишения свободы.
Комментарии
Иногда кажется,что алтайский край-это некоторое ответвление незалежной с теми же повадками