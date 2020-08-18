В Алтайском крае хотят ограничить работу мини-баров и прочих "наливаек"

Общественники и депутаты АКЗС снова высказали идею ужесточить требования к минимальной площади залов пивных баров. Об этом рассказал зампред комитета по местному самоуправлению алтайского Заксобрания Иван Мордовин в своем Telegram-канале.
Напомним, что федеральный закон, запрещающий продажу алкоголя в заведениях площадью меньше 20 квадратных метров, расположенных в жилых домах, вступил в силу 5 мая. При этом регионы имеют право ужесточать требования к минимальной площади зала. Многие субъекты уже использовали эту возможность и в среднем довели минимум до 50 квадратных метров.
По словам Мордовина, на заседании рабочей группы по совершенствованию законодательства в области розничной продажи алкоголя развернулись серьезные споры. В центре внимания оказались мини-бары, расположенные в многоквартирных домах и на работу которых часто жалуются жильцы.
Общественная палата края предложила дифференцированный подход: в городах установить минимальный размер зала обслуживания в 30 квадратных метров, а в селах – 20.
Такая идея устроила всех, кроме представителей краевого ГУВД, Роспотребнадзора и уполномоченного по правам человека а регионе Бориса Ларина, которые считают оптимальным вариантом для городов 50 квадратных метров. Представитель прокуратуры и вовсе усомнился в возможности подобного разделения.
Мордовин почеркнул, что при минимуме в 30 квадратов существенных изменений не произойдет и большинство "наливаек" продолжат работу.
Комментарии
14 летние за пивом уже ходят, спаивают малолеток.
А на освободившихся площадях открыть читальные залы
давно пора поставить им время работы с 13- 14 один час в день!
Спивается слабоки туда им и дорога. Сосед крановщик башенного крана имеет все. Всем доволен. Пивнушки в шаговой доступности.
18.08.2020 11:52
гость,умница!А наливать только дворянскому сословию!!!
Спивается слабоки туда им и дорога
Да это , фиг бы с ним,они же спать не дают своими пьяным воплями, конечно 50кв.м, 30 ситуацию не изменит
возьмите те же Пиффковы круглосуточные. там по 300 и более квадратов площади. их то никто и не думает закрывать, а шума от них на пол района... и все углы обгаженные
Пивнушки открывают в бывших квартирах на первом этаже. Трешка уже будет всяко больше 50 кв. м.