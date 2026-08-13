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Таможенники нашли 64 части крокодила у туриста из России

Россиянин вез с собой лапы, головы и кожу животного

13 августа 2026, 22:10, ИА Амител

Части крокодила туриста из России / Фото: ФТС России

Шереметьевские таможенники нашли в багаже 60-летнего россиянина 64 части крокодила, сообщает Федеральная таможенная служба.

«Экзотический товар инспекторы выявили в ходе выборочного контроля. В чемодане пассажира, который проследовал через "зеленый" коридор, находились головы, лапы, кожа, челюсти рептилий. Мужчина пояснил, что везет эти уже обработанные изделия для личного пользования. Он полагал, что они не подпадают под действие международных запретов, установленных Конвенцией СИТЕС», — передает пресс-служба ведомства.

Но позже экспертиза подтвердила, что предметы находятся под защитой Конвенции, а их стоимость составила более 250 тыс. рублей.

В отношении мужчины возбудили дело о недекларировании товаров. Санкция предусматривает штраф в размере до двукратной стоимости товаров с их возможной конфискацией.

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Комментарии 6

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Шинник

22:54:46 13-08-2026

таки не Кроко Дайла а ... усы, лапы, хвост ..
............
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Таможенники нашли 64 части крокодила у туриста из России
...............
"прости их ибо не ведают что делают" ...

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Гость

23:30:16 13-08-2026

Здесь собрать его что ли решил?

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Гость

08:35:51 14-08-2026

ишь чего приехал убил 64 крокодила и через гарницу вывозить - посадить лет на 5

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Гость

11:15:25 14-08-2026

Если бы он вывозил из России... А так всё в дом, всё в дом!

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Гость

13:51:10 14-08-2026

(с) "Мы потерялись на таможне. Он чуть не поднял бунт, когда захотели проверить его чемодан!" (х/ф Крокодил Данди, 1986)

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Гость

18:29:40 14-08-2026

а вот если бы у крокодила нашли 64 части от туриста...

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