Таможенники нашли 64 части крокодила у туриста из России
Россиянин вез с собой лапы, головы и кожу животного
13 августа 2026, 22:10, ИА Амител
Шереметьевские таможенники нашли в багаже 60-летнего россиянина 64 части крокодила, сообщает Федеральная таможенная служба.
«Экзотический товар инспекторы выявили в ходе выборочного контроля. В чемодане пассажира, который проследовал через "зеленый" коридор, находились головы, лапы, кожа, челюсти рептилий. Мужчина пояснил, что везет эти уже обработанные изделия для личного пользования. Он полагал, что они не подпадают под действие международных запретов, установленных Конвенцией СИТЕС», — передает пресс-служба ведомства.
Но позже экспертиза подтвердила, что предметы находятся под защитой Конвенции, а их стоимость составила более 250 тыс. рублей.
В отношении мужчины возбудили дело о недекларировании товаров. Санкция предусматривает штраф в размере до двукратной стоимости товаров с их возможной конфискацией.
22:54:46 13-08-2026
таки не Кроко Дайла а ... усы, лапы, хвост ..
............
надпись с новости на Главной
Таможенники нашли 64 части крокодила у туриста из России
...............
"прости их ибо не ведают что делают" ...
23:30:16 13-08-2026
Здесь собрать его что ли решил?
08:35:51 14-08-2026
ишь чего приехал убил 64 крокодила и через гарницу вывозить - посадить лет на 5
11:15:25 14-08-2026
Если бы он вывозил из России... А так всё в дом, всё в дом!
13:51:10 14-08-2026
(с) "Мы потерялись на таможне. Он чуть не поднял бунт, когда захотели проверить его чемодан!" (х/ф Крокодил Данди, 1986)
18:29:40 14-08-2026
а вот если бы у крокодила нашли 64 части от туриста...