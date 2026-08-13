Таможенники нашли 64 части крокодила у туриста из России

Россиянин вез с собой лапы, головы и кожу животного

13 августа 2026, 22:10, ИА Амител

Части крокодила туриста из России / Фото: ФТС России

Шереметьевские таможенники нашли в багаже 60-летнего россиянина 64 части крокодила, сообщает Федеральная таможенная служба.

«Экзотический товар инспекторы выявили в ходе выборочного контроля. В чемодане пассажира, который проследовал через "зеленый" коридор, находились головы, лапы, кожа, челюсти рептилий. Мужчина пояснил, что везет эти уже обработанные изделия для личного пользования. Он полагал, что они не подпадают под действие международных запретов, установленных Конвенцией СИТЕС», — передает пресс-служба ведомства.

Но позже экспертиза подтвердила, что предметы находятся под защитой Конвенции, а их стоимость составила более 250 тыс. рублей.

В отношении мужчины возбудили дело о недекларировании товаров. Санкция предусматривает штраф в размере до двукратной стоимости товаров с их возможной конфискацией.