Такой день. Разведение голубей на балконе и механик-автоугонщик

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 22 августа. Без коронавируса.
Жительница Барнаула случайно развела голубей у себя на балконе. Выгонять семейство "с детьми" она пока не собирается.
Раньше Барнаульцы менялись техникой, одеждой и книгами, а теперь могут еще и обменивать еду. В городе появился фудшеринг.
Жители барнаульского поселка Центрального рассказали о том, что им приходится ремонтировать дороги за свои деньги.
Барнаульский автослесарь угнал автомобиль своей клиентки и разбил его. В отношении угонщика завели уголовное дело.
На официальном сайте Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи в разделе "Администрация" появилось имя нового руководителя учреждения. Информация о том, что учреждение возглавит Андрей Макин, подтвердилась.
Барнаульский футболист Александр Соболев оказал первую помощь оппоненту, которому стало плохо на поле.
Две жительницы райцентра Майминского района предстанут перед судом за нападение на полицейских. Женщины основательно побили правоохранителей.
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