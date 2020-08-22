Барнаульский автослесарь угнал автомобиль клиентки и разбил его

32-летнего работника одного из барнаульских автосервисов задержали по подозрению в угоне автомобиля клиентки. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
30-летняя жительница Барнаула обратилась в полицию и рассказала о том, что свой "Ниссан" и ключи от него в автомастерской. В назначенный час женщина вернулась в сервис, но не обнаружила ни машины, ни мастера.
Полицейские установили, что мужчина решил покататься, но на Павловском тракте попал в ДТП. На месте инцидента его задержали сотрудники правоохранительных органов.
В отношении угонщика заведено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения", рассказали в МВД.
Комментарии
Реальных пацанов насмотрелся)
В отношении угонщика заведено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения", это как понять... угнал машину без цели хищения...это как? так все угонщики скажут что угоняют без цели этого самого хищения.... или- ограбил прохожего без цели хищения....
Вот такие у нас законы. Взял чужое ответь. Вся страна заворовалась и все хорошо.