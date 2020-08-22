Алтайский футболист спас потерявшего сознание игрока "Ахмата"

Защитник грозненского "Ахмата" поблагодарил барнаульского футболиста Александра Соболева за оказанную первую помощь.
Хорватский легионер чеченского клуба Зоран Нижич потерял сознание в матче второго тура "Тиньков РПЛ" против московского "Спартака" (0:2) после попадания мяча в него. Соболев перевернул пострадавшего игрока на бок и вытащил ему язык.
"Естественно, я не помню все, что происходило в этот момент, это был очень сильный удар в паре метрах от меня, – сказал Нижич в интервью клубному YouTube-каналу. – Я старался спрятать руки, чтобы не было пенальти. Отключился и не помню, что было дальше, но сам момент удара я помню. Очень благодарен всем, кто помогал, когда я был в отключке, а также благодарен Соболеву, который оказал первую помощь".
Напомним, Соболев является воспитанником барнаульского "Динамо". Перед началом сезона 2016/17 годов игрок перешел в томскую "Томь". Затем футболист выступал за красноярский "Енисей" и самарские "Крылья Советов". В мае этого года 23-летний Соболев заключил долгосрочный контракт с московским "Спартаком" и сразу стал основным нападающим "красно-белых".
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