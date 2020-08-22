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Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 145

, ИА "Амител"
Главное за 22 августа
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Алтайский край занял второе место в Сибири по числу переболевших COVID-19, а за прошедшие сутки в регионе заразились еще 73 человека. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.

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+73 зараженных

За прошедшие сутки в Алтайском крае коронавирусом заразились еще 73 человека. Об этом сообщил региональный оперштаб. 

По муниципалитетам география распространения такова: Барнаул – 45, Заринск – 4, Новоалтайск, Первомайский и Тальменский районы – по 3 случая, Рубцовск, Кулундинский, Панкрушихинский и Родинский районы – по 2, Бийск, Яровое, Солонешенский, Хабарский, Зональный, Курьинский и Мамонтовский районы – по одному случаю.

Скончались еще пять пациентов.

Таким образом, общее число зараженных в регионе составляет 11 115 человек, а умер с начала пандемии 301 инфицированный. 

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В лидерах среди регионов Сибири

Алтайский край вошел в тройку регионов Сибири, где за неделю больше всего выздоровело людей, которые болели коронавирусной инфекцией. 

Лидером по этому показателю стала Омская область. С 15 по 21 августа там переболели ковидом 776 человек.

Совсем близко Алтайский край (768 человек вылечились). Дополнили пятерку Новосибирская (496) и Томская (470) области, а также Тыва (293).

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У соседей

За прошедшие сутки в Республике Алтай зафиксировано 33 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. 

Диагноз подтвердился у 12 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у одного ребенка; у 11 жителей Кош-Агачского района, из них трое детей; у шести жителей Майминского района; у двух жителей Чемальского района; у жителя Онгудайского района и у ребенка в Усть-Канском районе. 

Общее число инфицированных в регионе – 1992 человека.

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В качестве информационной профилактики

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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