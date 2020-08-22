Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 145

Алтайский край занял второе место в Сибири по числу переболевших COVID-19, а за прошедшие сутки в регионе заразились еще 73 человека. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
За прошедшие сутки в Алтайском крае коронавирусом заразились еще 73 человека. Об этом сообщил региональный оперштаб.
По муниципалитетам география распространения такова: Барнаул – 45, Заринск – 4, Новоалтайск, Первомайский и Тальменский районы – по 3 случая, Рубцовск, Кулундинский, Панкрушихинский и Родинский районы – по 2, Бийск, Яровое, Солонешенский, Хабарский, Зональный, Курьинский и Мамонтовский районы – по одному случаю.
Скончались еще пять пациентов.
Таким образом, общее число зараженных в регионе составляет 11 115 человек, а умер с начала пандемии 301 инфицированный.
Алтайский край вошел в тройку регионов Сибири, где за неделю больше всего выздоровело людей, которые болели коронавирусной инфекцией.
Лидером по этому показателю стала Омская область. С 15 по 21 августа там переболели ковидом 776 человек.
Совсем близко Алтайский край (768 человек вылечились). Дополнили пятерку Новосибирская (496) и Томская (470) области, а также Тыва (293).
За прошедшие сутки в Республике Алтай зафиксировано 33 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Диагноз подтвердился у 12 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у одного ребенка; у 11 жителей Кош-Агачского района, из них трое детей; у шести жителей Майминского района; у двух жителей Чемальского района; у жителя Онгудайского района и у ребенка в Усть-Канском районе.
Общее число инфицированных в регионе – 1992 человека.
Amic.ru ежедневно обновляет для вас подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.
Об ограничениях и возможностях
- первый этап снятия ограничений: что теперь можно;
- второй этап снятия ограничений: что разрешили в августе;
- масочный режим в Алтайском крае ужесточили: как и зачем;
- могут ли выгнать из магазина и автобуса, если нет маски;
- какой штраф в Алтайском крае за нарушение масочного режима.
О детях и учебе
- как получить выплаты на детей от 3 до 16 лет;
- как получить выплаты на детей до 3 лет;
- кто может получить и 5, и 10 тыс. на ребенка;
- как получить выплаты на детей от 3 до 7 лет;
- как получить повторные выплаты на ребенка;
- нужно ли ребенку сдавать тест на COVID-19 для детского сада.
О работе
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет.
Что еще почитать и посмотреть 22 августа:
- Андрей Макин назначен должность главврача БСМП Алтайского края. Информацию подтвердили на сайте больницы
- Алтайский футболист оказал помощь оппоненту, который потерял сознание во время матча
- Барнаульский автослесарь угнал автомобиль своей клиентки и попал на нем в ДТП
Комментарии