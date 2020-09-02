Мусоросортировочный завод строят на юге Алтайского края

В Рубцовском районе строят комплекс по сортировке и переработке отходов.
Возведение мусоросортировочного комплекса идет совместно с региональным оператором рубцовской зоны. Завод расположился неподалеку от Рубцовска, рядом с полигоном ТБО. На данный момент уже подготовили площадку для производственной линии, рабочие приступили к установке оборудования. Мощность комплекса позволит перерабатывать до 40 тысяч тонн мусора ежегодно.
Как объяснил "Вестям Алтай" руководитель мусоросортировочного завода Сергей Почуев, отходы будут собирать не только в городе, но и в 12 соседних районах. Сухой мусор будет разделяться по материалам и отправляться на рециклинг, а то, что нельзя вновь использовать, захоронят на соседнем полигоне.
Комментарии
Не знаю как насчет комплекса, но мусорная куча будет грандиозная.
Сортировочный или перерабатывающий? У нас на предприятии сортировка идет больше года, а деть некуда- нет переработки. Так и мучаемся.