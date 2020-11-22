Алтайское незамерзающее озеро с лебедями может замерзнуть из-за бобров

Засилье бобров на озере Светлое может привести к тому, что незамерзающий водоем будет покрываться льдом, а лебеди перестанут прилетать в это место на зимовку. Об этом рассказали специалисты заказника "Лебединый" телеканалу "Вести Алтай".

"Мало воды попадает в озеро. Оно летом в результате прогревается. Родниковое озеро прогревается – начинают расти водоросли, – констатировал государственный инспектор особо охраняемых природных территорий Владимир Никулинский. – Скорее всего, не будет таких речек полноводных, быстрых, незамерзающих. И лебеди – куда они будут прилетать? Все это может остановиться, будет промерзать".

По оценкам специалистов, в заказнике живут около 80 бобровых семей. Они стали активно плодиться примерно с 2008 года.

В Минприроды уточнили, что для решения о сокращении популяции в данной местности необходимо провести специальное исследование, которое докажет, что бобры причиняют вред экосистеме.

В этом случае зверьков постараются отловить живыми и переселить в другую местность. Начнут с того, что разрушат их плотины. Но без рекомендаций от ученых этого делать не будут.

Ранее amic.ru писал, что в алтайский заказник "Лебединый" на зимовку прилетели лебеди. Специалисты насчитали около 300 лебедей-кликунов, причем большинство из них появились у незамерзающего озера Светлое в ноябре.

Государственный природный комплексный заказник "Лебединый" функционирует с 1973 года. Его площадь – 38,2 тыс. га. Кроме луговых, лесных, болотных угодий в заказник входят 96 км реки Катунь и около 70 островов. В "Лебедином" сохранены естественные места зимовки лебедей и других птиц. В последние годы в водоемах заказника зимует около тысячи лебедей. Кроме них на озерах останавливается более двух тысяч диких уток. Центром заказника считается удивительное место – незамерзающее озеро Светлое (Лебединое). Прилет лебедей отмечается как яркий праздник и открытие в регионе зимнего туристического сезона. Ежегодно в декабре проходит фестиваль "Алтайская зимовка". Увидеть грациозных птиц можно с ноября по март – апрель. Затем лебеди улетают в Салехардскую тундру, а когда северные озера замерзают – возвращаются в Алтайский край с окрепшим молодым потомством.