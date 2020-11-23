Качество воздуха в Алтайском крае начало улучшаться

Алтайский край попал в список регионов, в которых гигиенические показатели качества атмосферного воздуха значительно улучшились, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

"На территориях Российской Федерации, где наблюдаются достоверные тенденции к улучшению качества воздуха населенных мест, отмечено снижение смертности и заболеваемости населения, ассоциированных с химическими факторами ингаляционного риска здоровью: окислами азота, бенз(а)пиреном, формальдегидом, гидроксибензолом и его производными, аммиаком, ароматическими углеводородами, толуолом, бензолом, ксилолом, марганцем, серной кислотой, серы диоксидом, сероуглеродом, углерода оксидом, взвешенными веществами, фтором и его соединениями и прочими", – рассказали в ведомстве.

В Роспотребнадзоре отметили, что, помимо Алтайского края, воздух также улучшается в Москве, Брянской, Калужской, Липецкой, Рязанской, Вологодской, Ростовской, Нижегородской, Свердловской областях, республиках Адыгея, Татарстан, Удмуртия, а также в Краснодарском, Ставропольском, Красноярском, Забайкальском и Ставропольском краях.

Как писал amic.ru, в 2019 году Барнаул включили в список городов с самым загрязненным воздухом. Добавим, что с 2017 года Минприроды включает столицу Алтайского края по этому показателю в тридцатку.

Ранее Алтайский край также вошел в тридцатку самых "мусорящих" субъектов России. За 2019 год в регионе собрали 3,8 млн кубических метров отходов.