Охрану елей усилили в Алтайском крае в преддверии Нового года

В преддверии Нового года в Алтайском крае усилили охрану хвойных молодняков, сообщает пресс-служба регионального Минприроды.

Как отмечается, в наибольшей опасности перед праздниками находится пихта и сосна обыкновенная. Для охраны новогодних деревьев ведомство отправляет в леса дополнительные рейды.

"На территории края действует 31 мобильная группа – по одной на каждое лесничество, в которую входят сотрудники территориальных отделов управления лесами, лесопользователи и правоохранительные органы. В каждой группе пять-семь лесных инспекторов. В особо криминогенных лесничествах организованы посты, работающие в круглосуточном режиме", — рассказали в министерства.

В ведомстве подчеркнули, что за свежесрубленную новогоднюю ель назначается штраф от 3 до 300 тысяч рублей в зависимости от того, какое лицо причастно к рубке — физическое, должностное или юридическое.

Если сумма ущерба составляет 5 тысяч рублей и более, то за это уже грозит уголовная ответственность. К примеру, за одно незаконно срубленное дерево диаметром ствола до 12 см и высотой 1,1—2,0 м, сумма ущерба составляет порядка 9254 рублей. За него назначат штраф до 500 тысяч рублей либо до двух лет лишения свободы со штрафом от 100 до 200 тысяч рублей.