Его придумали, чтобы спасти природу. 10 фактов о пластике в мировом океане

Пластмассу изобрели в середине ХIX века. И сначала её позиционировали как вещество, которое спасёт природу от человека. Дело в том, что английский металлург и изобретатель Александр Паркс пытался создать материал для бильярдных шаров. Тогда их делали из слоновой кости, что, во-первых, было слишком дорого, во-вторых, способствовало уничтожению этих животных. И когда в 1855 году усилия Паркса увенчались успехом, целлулоид (а именно его получил изобретатель) стали рекламировать как материал, спасший от смерти тысячи слонов и черепах.
Сейчас в мире существует около 40 видов пластика. Человечество использует его везде: в транспорте, строительстве, одежде, медицинских инструментах, игрушках, как упаковочный материал и так далее. Но при всех своих великолепных свойства, есть у него огромный недостаток: он не разлагается. А это значит, чем больше пластмассы люди используют, тем больше мусора загрязняет нашу планету и самую главную ее ценность – мировой океан. К чему это привело – смотрите в инфографике, которую подготовили специалисты проекта +1Город.
Почему стоит отказаться от пластиковой плёнки в быту, подскажет онлайн-карта +1Город.
Комментарии
Что бы ни говорили экологи - нужно мусоросжигание. Вторичная переработка - это только один цикл, а дальше все это снова будет загрязнять мир.
Самые экологически безопасные пакеты- в Марии Ра. Вчера купил "большой" пакет аж за 9,90... едва донёс его до дому, притом совершенно неперегруженным... он просто начал расползаться и рваться от бутылки молока, 10 пакетиков кошачьего корма и пакета кошачьего наполнителя... Ау, Ракшины! Я в восторге от вашей жадности- пакет такого качества продавать за 10 рублей, вы просто душки! Вы думаете, на тот свет эти деньги заберёте? ...нифига не выйдет...
Будет и будет. Он не токсичен по сути, как камушки.
Покажите на гугл картах мусор размером с три франции пожалуйста.