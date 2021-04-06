Его придумали, чтобы спасти природу. 10 фактов о пластике в мировом океане

Пластмассу изобрели в середине ХIX века. И сначала её позиционировали как вещество, которое спасёт природу от человека. Дело в том, что английский металлург и изобретатель Александр Паркс пытался создать материал для бильярдных шаров. Тогда их делали из слоновой кости, что, во-первых, было слишком дорого, во-вторых, способствовало уничтожению этих животных. И когда в 1855 году усилия Паркса увенчались успехом, целлулоид (а именно его получил изобретатель) стали рекламировать как материал, спасший от смерти тысячи слонов и черепах.

Сейчас в мире существует около 40 видов пластика. Человечество использует его везде: в транспорте, строительстве, одежде, медицинских инструментах, игрушках, как упаковочный материал и так далее. Но при всех своих великолепных свойства, есть у него огромный недостаток: он не разлагается. А это значит, чем больше пластмассы люди используют, тем больше мусора загрязняет нашу планету и самую главную ее ценность – мировой океан. К чему это привело – смотрите в инфографике, которую подготовили специалисты проекта +1Город.

Почему стоит отказаться от пластиковой плёнки в быту, подскажет онлайн-карта +1Город.