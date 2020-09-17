Посещение озера Ая и водопадов на реке Шинок хотят сделать платным

На двух туристических объектах Алтайского края планируют ввести плату за посещение, сообщил в ходе онлайн-брифинга министр природных ресурсов и экологии региона Владимир Попрядухин. Речь идет об озере Ая и водопадах на реке Шинок.

По его словам, скромная плата, совсем не ощутимая для туристов, принесет десятки миллионов рублей дополнительных поступлений. В качестве эксперимента рассматривают сумму в размере 65 рублей.

Стоит отметить, что аналогичный метод уже применяют в заказнике "Лебединый". Плата 30 рублей приносит около 1,5 млн рублей ежегодно. Взамен туристы получают благоустроенную территорию, за состоянием которой постоянно следят.

Ранее amic.ru писал, что в Алтайском крае хотят построить трассу в обход Чуйского тракта. Дорогу предлагают сделать частью туристического бренда "Большая Белокуриха". Инициаторы уверены, что она разгрузит основную транспортную магистраль, приняв на себя часть туристов, и благотворно скажется на турпотоке.