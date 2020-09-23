Осенние социальные ярмарки пройдут в Барнауле 26 сентября

В субботу, 26 сентября, в краевой столице состоятся осенние социальные продовольственные ярмарки, сообщает пресс-центр мэрии.

На площадках будет представлена продукция предприятий и фермерских хозяйств из городов и районов Алтайского края. Жители и гости города смогут купить по приемлемой цене овощи, фрукты, колбасы, мясо, рыбу, полуфабрикаты, масло, муку, сахар, яйца и кондитерские изделия.

Мероприятие пройдет на восьми ярмарочных площадках Барнаула с 10:00 до 14:00 во всех районах Барнаула: Индустриальном, Ленинском, Октябрьском и Центральном.

Они будут расположены по адресам: пр. Красноармейский, 36 и 131, пр. Ленина, 71 и 152; ул. Германа Титова, 9, ул. 50 лет СССР, 51а, ул. Чайковского, 21 и пл. Народная.