Такой день. Самые низкие зарплаты в Сибири и ушедший в отставку вице-мэр

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 5 октября. Без коронавируса.

Сегодня в России отметили День учителя. Поздравили педагогов Барнаула и Алтайского края мэр столицы региона Вячеслав Франк и губернатор Виктор Томенко. Глава региона, к слову, записал видео еще до того, как заболел.

Алтайский край вновь занял последнее место по средней зарплате в Сибири. Кроме того, регион оказался единственным в списке, где среднемесячный доход не достигает 30 тысяч рублей.

Не очень хорошо обстоят дела с зарплатами и в Барнауле. По уровню средних доходов населения столица региона заняла 73-е место из 100 крупнейших российских городов.

В Бийске собака набросилась на трехлетнюю девочку, пока владельцы пса наслаждались спиртным. Свидетели рассказали, что хозяева даже пытались помешать очевидцам помочь малышке.

Заместитель главы Бийска Олег Гузеев уходит в отставку. Что послужило причиной увольнения, пока неизвестно, но, как полагают СМИ, оно может быть связано с провалом реализации проекта "Городская среда".

Житель Ребрихинского района поджег сено односельчанина, чтобы отомстить за прошлогоднюю обиду. В результате потерпевший лишился 24 тонн сухого корма.

Уборочная кампания в Алтайском крае подходит к концу. Аграрии уже собрали 3,5 миллиона тонн зерна с 90% площадей и приступили к уборке подсолнечника.