Сколько заболевших в Алтайском крае 5 октября?

104 новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае. Теперь в регионе 14 334 инфицированных.

В пятерку муниципалитетов, где выявили больше всего заболевших за сутки, вошли Барнаул – здесь зарегистрировали 16 случаев заражения, Рубцовск (12), Тальменский район (11), а также Заринск и Топчихинский район (по 7).

Коронавирусом уже переболели 12 416 жителей Алтайского края. На лечении находятся 1377 пациентов. Количество тяжелобольных уже достигло 296, из них к аппаратам ИВЛ подключены 77 человек.

В ковидных госпиталях лежат 1145 пациентов с вирусной пневмонией (сходной с COVID-19) и еще 132 – по другим обстоятельствам. По данным оперштаба, 2376 человек, у которых болезнь протекает бессимптомно, лечатся на дому.

За весь период пандемии в Алтайском крае скончалось 529 пациентов (еще 6 – за прошедшие сутки). Коронавирусная инфекция стала причиной смерти у 233 человек.