В Алтайском крае продолжает увеличиваться число тяжелобольных среди зараженных коронавирусом. Жители Новоалтайска собираются митинговать против открытия ковидного госпиталя, а вакцина для населения региона поступит только в 2021 году. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
104 новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае. Теперь в регионе 14 334 инфицированных.
В пятерку муниципалитетов, где выявили больше всего заболевших за сутки, вошли Барнаул – здесь зарегистрировали 16 случаев заражения, Рубцовск (12), Тальменский район (11), а также Заринск и Топчихинский район (по 7).
Коронавирусом уже переболели 12 416 жителей Алтайского края. На лечении находятся 1377 пациентов. Количество тяжелобольных уже достигло 296, из них к аппаратам ИВЛ подключены 77 человек.
В ковидных госпиталях лежат 1145 пациентов с вирусной пневмонией (сходной с COVID-19) и еще 132 – по другим обстоятельствам. По данным оперштаба, 2376 человек, у которых болезнь протекает бессимптомно, лечатся на дому.
За весь период пандемии в Алтайском крае скончалось 529 пациентов (еще 6 – за прошедшие сутки). Коронавирусная инфекция стала причиной смерти у 233 человек.
Число тяжелобольных среди зараженных коронавирусом увеличивается не только в Алтайском крае, но и в ряде других регионов страны. И это связано с особенностью развития эпидемического процесса, считает главный инфекционист региона Валерий Шевченко.
Ведь весной первые пациенты были бессимптомными. Затем в мае – начале июня выросло число людей со среднетяжелой и тяжелой формой течения болезни. А сейчас еще больше стало тяжелобольных. "Основной фактор – это то, что коронавирусная инфекция проникла во все уголки края и социума. Если вначале болели люди социально активные, мобильные, то сейчас, наверное, у каждого из нас есть примеры заболевания среди близкого круга. И вот то, что происходит сейчас, можно считать закономерностью", – отметил Шевченко.
К тому же, как добавил инфекционист, в регионе стали выявлять больше зараженных. Соответственно из-за этого растет число пациентов с тяжелым течением болезни и количество летальных случаев.
За минувшую неделю в Алтайском крае ввели еще 852 койки в ковидных госпиталях, сообщил министр здравоохранения Дмитрий Попов.
Теперь в регионе 3020 коек. Из них с кислородом – 1622, а с ИВЛ – 410. Но свободных, по данным оперштаба, всего 366.
В дальнейшем власти планируют увеличить коечный фонд снова.
Полноценная партия российской вакцины от COVID-19 поступит в Алтайский край в первом квартале 2021 года, рассказал главный инфекционист региона Валерий Шевченко.
Сроки поставки и объем партии могут еще скорректировать, а очередность получения прививки будет устанавливаться по сопровождающим документам.
Вакцина, которая поступит в край в 2021 году, уже будет доступна всему населению. Сейчас поставить прививку от коронавируса могут только врачи.
В Новоалтайске собираются провести митинг против ковидного госпиталя в "семиэтажке".
По словам организаторов, больница обслуживает не только жителей Новоалтайска, но и ближайших районов.
Люди согласны с тем, что госпитали для зараженных нужны, "но не такими жертвами". Они опасаются того, что после пандемии медицинское учреждение и вовсе могут оптимизировать, как это произошло с роддомом.
В Алтайском крае школьников могут вновь отправить на дистанционное обучение. Решение по этому вопросу примут в ближайшие дни на заседании оперштаба, рассказала замглавы регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина.
Очаги COVID-19 зарегистрированы в 26 школах края, трех колледжах и четырех дошкольных учреждениях.
"В настоящее время управлением Роспотребнадзора проводится анализ эпидситуации по заболеваемости среди школьников. В ближайшие дни будет обсуждаться вопрос и приниматься решение по введению дополнительных ограничительных мер", – сказала Калинина.
Всего с начала нового учебного года случаи заболевания выявили в 65 школах края, в 13 детсадах и пяти учреждениях допобразования. На дистант уже перевели 77 классов.
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