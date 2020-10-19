Такой день. Розыск подозреваемого в жестоком убийстве и строительство футбольного поля

Amic.ru – о главных новостях Алтайского края за 19 октября. Без коронавируса.

Неизвестный мужчина с ножом убил 22-летнюю девушку и тяжело ранил ее ровесницу в Бийске. Убийца скрылся, но попал на камеры видеонаблюдения. У погибшей остался маленький ребенок.

Жительница Рубцовска Екатерина Мельникова стала участницей отборочного раунда "Танцев" на ТНТ. Она продемонстрировала судьям танец в стиле тверк, особую пикантность которому придал откровенный наряд.

Бывший капитан сборной России по футболу, уроженец Барнаула Алексей Смертин рассказал о любви к марафону и своих тренировках. Он признался, что в качестве легкоатлета уделяет занятиям даже больше времени, чем во времена футбольной карьеры, однако и результаты от этого не стоят на месте.

Бывшего чиновника алтайского Министерства природы обвиняют в незаконных рубках. Правоохранители оценивают ущерб в 6 млн рублей.

А вот сотрудники алтайской таможни посадили 20 лип в барнаульском парке "Изумрудный". Поскольку высаженная аллея находится недалеко от зданий ведомства, то его работники будут лично следить за ростом деревьев.

В барнаульском селе Власиха закроют проезд через реку по улице Мамонтова в связи с реконструкцией моста. Ограничения начнут действовать уже с октября и продлятся до конца августа 2021 года.

К концу октября в Славгороде закончится строительство полноразмерного футбольного поля с искусственным покрытием. Играть на нем смогут около 150 ребят.