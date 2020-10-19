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Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 204

, ИА "Амител"
Коротко о главном за 19 октября
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

В Алтайском крае родственники умерших от COVID-19 не могут неделями получить тела из моргов. Из-за страха заразиться коронавирусом люди стали чаще обращаться за консультацией медиков, а в Сети снова распространяют фейк об отравленных масках. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.

1
Сколько заболевших в Алтайском крае 19 октября?

185 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае. 40 из них – в Барнауле. Теперь в регионе 16 593 инфицированных, среди них 1211 детей.

Коронавирусом уже переболели 14 099 человек. За сутки из больниц выписали еще 123 пациента. В ковидных госпиталях лежат 1838 зараженных. В тяжелом состоянии находятся 355 пациентов, из них 135 подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 5239 бессимптомных вирусоносителей лечатся на дому.

За время пандемии в регионе скончалось 652 человека с COVID-19 (7 – за минувшие сутки). Коронавирусная инфекция стала причиной смерти у 307 пациентов.

2
Иммунитет к коронавирусу

Антитела к коронавирусу обнаружили у 7,5% жителей Алтайского края. Обследование на наличие иммунитета к COVID-19 прошли более 21 тыс. человек.

"Из них только у 7,5% отмечается наличие иммуноглобулина G – этот тот самый показатель, который говорит, что иммунитет сформировался. Процент не очень высокий. Но если оценивать в динамике от недели к неделе, то отмечается постепенное увеличение", – говорит Ульяна Калинина, замруководителя алтайского управления Роспотребнадзора.

3
Морги долго не выдают тела умерших

В Алтайском крае родственники умерших от COVID-19 вынуждены ждать неделями, когда им передадут тело. 

Очереди на вскрытие возникли потому, что морги не были готовы к высокой нагрузке. И как уверяют специалисты, работа с ковидными телами отнимает гораздо больше времени, чем с другими.

Читатели рассказывают, что "без очереди" забрать тело можно только "по блату" или заплатив деньги сотрудникам морга. Однако медики факты взяточничества отрицают. Говорят, что взятки не помогут "подвинуть" очередь покойных. 

Подробнее об этом – в материале amic.ru.

4
Толпа на розыгрыше авто

Очередное массовое мероприятие прошло в Барнауле в минувшие выходные. В Сети появилось ролик, в котором видно, что десятки людей собрались у ТЦ "Москва".

По словам барнаульца Виктора Сергеенко, на YouTube-канале которого появилось видео, 17 октября у здания разыгрывали бытовую технику и автомобиль.

На кадрах заметно, что многие не соблюдают социальную дистанцию и  масочный режим.

5
Высокий показатель обращаемости к медикам

В Алтайском крае не наблюдается проблем с вызовом врача на дом, говорит главный эпидемиолог региона Ирина Переладова. При этом в регионе фиксируют высокую обращаемость к медикам. И это происходит из-за того, что население напугано возможностью заразиться коронавирусом.

"Идет большой информационный поток, и мы отмечаем усиленную работу скорой помощи. Высокий показатель обращаемости населения к медикам, поэтому люди и не могут дозвониться. Это связано со страхом людей, которые пытаются дозвониться и получить заочную консультацию врачей", – объяснила эпидемиолог.

Она добавила, что сейчас есть дистанционная запись, и "нужно осваивать моменты, которые позволяют работать в современных условиях".

6
Фейк с масками

Жители региона получили сообщения о якобы пропитанных наркотиком бесплатных медицинских масках.

"Новая вещь происходит сейчас. Люди ходят от двери к двери, раздавая маски. Они говорят, что это новая инициатива местных властей. Они просят вас надеть маску, чтобы посмотреть, подходит ли она вам. Они пропитаны химикатами с наркотическим действием. После этого они грабят тебя! Пожалуйста, не принимайте маски от посторонних лиц. Помните, это критическое время, люди отчаялись, уровень преступности будет расти", – говорится в рассылке. 

Однако верить таким сообщениям не нужно. В полиции подчеркнули, что информация не соответствует действительности и призвали не доверять анонимным сообщениям с сомнительным содержанием.

7
Случаи COVID-19 в санаториях

В санаториях Белокурихи с начала летнего сезона зарегистрировали 28 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Заболевшие есть как среди персонала, так и среди отдыхающих.

"На сегодняшний день лечение проходят десять человек, они из числа персонала. А остальные уже завершили лечение, у них прошел карантинный период", – рассказала заместитель главы алтайского Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

Она также добавила, что мероприятия по соблюдению всех противоэпидемических мер проводятся после обращений или проведения эпидрасследований.

8
В качестве информационной профилактики

Amic.ru ежедневно обновляет подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.

Об ограничениях и возможностях:

О деньгах:

О работе:

О профилактике:

Об отдыхе и развлечениях:

Что еще почитать и посмотреть 19 октября 

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Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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