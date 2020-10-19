Сколько заболевших в Алтайском крае 19 октября?

185 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае. 40 из них – в Барнауле. Теперь в регионе 16 593 инфицированных, среди них 1211 детей.

Коронавирусом уже переболели 14 099 человек. За сутки из больниц выписали еще 123 пациента. В ковидных госпиталях лежат 1838 зараженных. В тяжелом состоянии находятся 355 пациентов, из них 135 подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 5239 бессимптомных вирусоносителей лечатся на дому.

За время пандемии в регионе скончалось 652 человека с COVID-19 (7 – за минувшие сутки). Коронавирусная инфекция стала причиной смерти у 307 пациентов.