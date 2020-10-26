Такой день. Бывший зампред правительства под домашним арестом и рост безработицы

Amic.ru – о главных событиях региона за 26 октября. Без коронавируса.

Полиция опубликовала новую ориентировку на мужчину, который 18 октября в Бийске убил одну девушку и тяжело ранил другую. Позднее в соцсетях сообщили о возможном задержании злоумышленника.

Мэр Барнаула Вячеслав Франк пообещал принять решение о привлечении к ответственности лиц, отвечающих за обеспечение безопасности на колодцах ливневой канализации после падения в один из них двухлетней девочки. Следственный отдел по Центральному району Барнаула возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

Бывшего зампреда правительства Алтайского края по социальной политике Ирину Долгову отправили под домашний арест. Суд изменил меру пресечения, и ближайший месяц Долгова проведет дома.

Утром в Барнауле трамвай наехал на пешехода. Как сообщили в отделе пропаганды городской ГИБДД, 65-летняя женщина переходила рельсы в районе остановки на Антона Петрова около Александро-Невского собора. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте

Уровень безработицы в Алтайском крае вырос на 1,1%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и достиг 6,1%. Сегодня на поиск работы у жителей региона в среднем уходит более шести месяцев.